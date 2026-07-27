2 vuoden takuu
GC488/60
1 800 W, 35 g/min
40 % suurempi höyrylevy*
80 % suurempi täyttöaukko*
5 höyryasetusta
EasyTouch-höyrystin on 20 % tehokkaampi* aikaisempiin malleihin verrattuna. Jatkuva ja keskitetty höyryntuotto (35 g/min) suuttimista takaa, että ryppyjen poisto onnistuu muutamalla vedolla.
Valitse haluamasi höyrytaso. Saat aina parhaat tulokset erityyppisille kankaille.
Kompakti muotoilu helpottaa säilytystä.
Palkinnot
Arviot
Kolmannen osapuolen laitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän yhden minuutin höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231 (tekninen desinfiointistandardi 2002-2.1.5)
Verrattuna GC509-malliin