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  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä
  • Poista rypyt helposti joka päivä

Easy TouchTelinemallinen höyrystin

GC488/60

1 palkinto

Poista rypyt helposti joka päivä
Uusi EasyTouch-vaatehöyrystin on suunniteltu kompaktiksi mutta tehokkaaksi. Se on täydellinen ratkaisu nopeaan ryppyjen poistoon joka päivä.
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Philipsin pienikokoisimmalla telinehöyrystimellä

Poista rypyt helposti joka päivä

  • 1 800 W, 35 g/min

  • 40 % suurempi höyrylevy*

  • 80 % suurempi täyttöaukko*

  • 5 höyryasetusta

20 % tehokkaampi*, jatkuva höyryntuotto 35 g/min

20 % tehokkaampi*, jatkuva höyryntuotto 35 g/min

EasyTouch-höyrystin on 20 % tehokkaampi* aikaisempiin malleihin verrattuna. Jatkuva ja keskitetty höyryntuotto (35 g/min) suuttimista takaa, että ryppyjen poisto onnistuu muutamalla vedolla.

5 höyrytasoa eri kangaslaaduille

5 höyrytasoa eri kangaslaaduille

Valitse haluamasi höyrytaso. Saat aina parhaat tulokset erityyppisille kankaille.

Kompakti muotoilu helpottaa käyttöä

Kompakti muotoilu helpottaa käyttöä

Kompakti muotoilu helpottaa säilytystä.

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Palkinnot

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kolmannen osapuolen laitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän yhden minuutin höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231 (tekninen desinfiointistandardi 2002-2.1.5)

  2. Verrattuna GC509-malliin