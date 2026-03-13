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Easy Touch Telinemallinen höyrystin
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GC488/60
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DOC - EU Declaration of Conformity - English (US)
GC488_EU7_[23481]_user manual
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Philipsin telinemallisen vaatehöyrystimen alaosasta vuotaa vettä
Miten poistan kalkin Philips-vaatehöyrystimestä tai All-in-One-ratkaisusta?
Philipsin telinemallisesta vaatehöyrystimestä kuuluu kurnuttavaa ääntä
Philipsin All-in-One-silitysratkaisun ja telinemallisen höyrystimen letku lämpenee käytön aikana
Philipsin telinemallisen vaatehöyrystimen päästä tippuu vettä
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