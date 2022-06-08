[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag fick i samarbete med Philips chansen att testa den här produkten. Detta strykjärn är väldigt lätt att använda, bara att fylla på med vatten, vänta en stund och sedan köra. Behöver inte planera strykningen och ställa in olika temperaturer, utan bara att stryka på. Går snabbt att stryka med. En stor "tank" så man behöver inte hålla på att fylla på med vatten. Ångar inte mycket "utanför" så man bränner sig inte på ångan.