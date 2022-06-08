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  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
  • Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*

PerfectCare Compact EssentialHöyrysilityskeskus

GC6815/20

4.4

| (131) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*

Tavallista höyrysilitysrautaa tehokkaampi jatkuva höyryntuotto. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta sinun ei enää tarvitse tuhlata aikaa lämpötilan tai höyryasetuksen vaihtamiseen. Pienikokoinen ja kevyt laite on helppo säilyttää.

Näytä kaikki edut

Ei palamisen riskiä*

Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*

  • Pumpun paine jopa 6 baaria

  • Lisähöyry jopa 360 g

  • 1,3 litran kiinteä vesisäiliö

  • Kompakti muotoilu

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt nopeasti

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt nopeasti

Tehokkaan höyryntuoton ansiosta silität rypyt helposti paksustakin kankaasta. Lisähöyry tehoaa myös kaikkein sitkeimpiin ryppyihin. Se sopii täydellisesti myös pystyhöyrytykseen, joten voit kätevästi raikastaa vaatteita ja verhoja.

OptimalTEMP-teknologia, lämpöasetuksia ei tarvitse säätää

OptimalTEMP-teknologia, lämpöasetuksia ei tarvitse säätää

Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa, eikä kangas varmasti vahingoitu. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun ei tarvitse tuhlata aikaa, vaan voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.

Ei vahingoita kangasta

Ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-teknologian ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit jopa jättää sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

131

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

08/06/2022

Sverige

Sverige

Rekommenderar verkligen detta strykjärnet!

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag har fått möjligheten av Philips att vara produkttestare, och jag har testat PerfectCare Compact Essential(GC6842/30). Den stryker utmärkt, både traditionellt och vertikalt. Intuitiv drift, fin färg och utseende. Stor vattentank som sparar in en hel del tid då man ej behöver springa för att fylla på. Man behöver inte ställa in olika temperaturer för olika kläder, jag är inte orolig för att bränna något när jag stryker, eller att jag har glömt att stänga av strykjärnet. Jag är väldigt nöjd med den. Rekommenderar verkligen detta strykjärnet!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation

22/08/2021

Sverige

Sverige

magiskt

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Denna strykjärn är den bästa, sjukt smidigt att använda och har tillräckligt stor behållare för att stryka det man önskar. Helt klart den bästa! Har du tänkt att använda strykjärnet på tvättkläder eller några få plagg har du hittat den bästa strykjärnet. Helt värt det!

Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation

Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation

29/07/2021

Sverige

Sverige

Snabb och lätt att använda

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag fick i samarbete med Philips chansen att testa den här produkten. Detta strykjärn är väldigt lätt att använda, bara att fylla på med vatten, vänta en stund och sedan köra. Behöver inte planera strykningen och ställa in olika temperaturer, utan bara att stryka på. Går snabbt att stryka med. En stor "tank" så man behöver inte hålla på att fylla på med vatten. Ångar inte mycket "utanför" så man bränner sig inte på ångan.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kaikille silitettäville tekstiileille

  2. Verrattuna Philipsin PowerLife höyrysilitysrautaan

  3. Säästää energiaa jopa 30 % standardin IEC 603311 mukaisesti verrattuna FastCare Compact -malliin MAX-lämpöasetuksella