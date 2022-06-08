2 vuoden takuu
Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
Tavallista höyrysilitysrautaa tehokkaampi jatkuva höyryntuotto. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta sinun ei enää tarvitse tuhlata aikaa lämpötilan tai höyryasetuksen vaihtamiseen. Pienikokoinen ja kevyt laite on helppo säilyttää.
Pumpun paine jopa 6 baaria
Lisähöyry jopa 360 g
1,3 litran kiinteä vesisäiliö
Kompakti muotoilu
Tehokkaan höyryntuoton ansiosta silität rypyt helposti paksustakin kankaasta. Lisähöyry tehoaa myös kaikkein sitkeimpiin ryppyihin. Se sopii täydellisesti myös pystyhöyrytykseen, joten voit kätevästi raikastaa vaatteita ja verhoja.
Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa, eikä kangas varmasti vahingoitu. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun ei tarvitse tuhlata aikaa, vaan voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.
OptimalTEMP-teknologian ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit jopa jättää sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.
Palkinnot
4.4
5:stä
131
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
AyaMaja
08/06/2022
Sverige
Rekommenderar verkligen detta strykjärnet!
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag har fått möjligheten av Philips att vara produkttestare, och jag har testat PerfectCare Compact Essential(GC6842/30). Den stryker utmärkt, både traditionellt och vertikalt. Intuitiv drift, fin färg och utseende. Stor vattentank som sparar in en hel del tid då man ej behöver springa för att fylla på. Man behöver inte ställa in olika temperaturer för olika kläder, jag är inte orolig för att bränna något när jag stryker, eller att jag har glömt att stänga av strykjärnet. Jag är väldigt nöjd med den. Rekommenderar verkligen detta strykjärnet!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation
Carla89
22/08/2021
Sverige
magiskt
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Denna strykjärn är den bästa, sjukt smidigt att använda och har tillräckligt stor behållare för att stryka det man önskar. Helt klart den bästa! Har du tänkt att använda strykjärnet på tvättkläder eller några få plagg har du hittat den bästa strykjärnet. Helt värt det!
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation
Mi1808
29/07/2021
Sverige
Snabb och lätt att använda
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag fick i samarbete med Philips chansen att testa den här produkten. Detta strykjärn är väldigt lätt att använda, bara att fylla på med vatten, vänta en stund och sedan köra. Behöver inte planera strykningen och ställa in olika temperaturer, utan bara att stryka på. Går snabbt att stryka med. En stor "tank" så man behöver inte hålla på att fylla på med vatten. Ångar inte mycket "utanför" så man bränner sig inte på ångan.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ångstation
Kaikille silitettäville tekstiileille
Verrattuna Philipsin PowerLife höyrysilitysrautaan
Säästää energiaa jopa 30 % standardin IEC 603311 mukaisesti verrattuna FastCare Compact -malliin MAX-lämpöasetuksella