2 vuoden takuu
Pumpun paine jopa 6 baaria
Lisähöyry jopa 360 g
1,3 litran kiinteä vesisäiliö
Lukitsin
Tehokkaan höyryntuoton ansiosta silotat rypyt helposti paksustakin kankaasta. Lisähöyry tehoaa myös kaikkein sitkeimpiin ryppyihin. Se sopii täydellisesti myös pystyhöyrytykseen, joten voit kätevästi raikastaa vaatteita ja verhoja.
Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa, eikä kangas varmasti vahingoitu. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun ei tarvitse tuhlata aikaa, vaan voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.
Voit lukita silitysraudan turvallisesti alustaan, jotta et vahingossa osu kuumaan pohjalevyyn siirtäessäsi sitä.
Palkinnot
4.5
5:stä
12
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
RitaM22
16/05/2022
Portugal
Otimo produto
Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!
Edut
Rapido
Haitat
Nada a apontar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
kzero
03/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Só tenho uma palavra... INCRÍVEL
Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)
Edut
Leve , temperatura do ferro automática
Haitat
O valor nada mais...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Malina7
22/07/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
O produto é prático, fácil e rápido de utilizar
O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.
Edut
Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.
Haitat
Nada consta sobre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Kaikille silitettäville tekstiileille
Verrattuna Philipsin PowerLife höyrysilitysrautaan
Säästää energiaa jopa 30 % standardin IEC 603311 mukaisesti verrattuna FastCare Compact -malliin MAX-lämpöasetuksella