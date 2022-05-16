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PerfectCare Compact EssentialHöyrysilityskeskus

GC6842/30

4.5
| (12) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*
Tavallista höyrysilitysrautaa tehokkaampi jatkuva höyryntuotto. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta sinun ei enää tarvitse tuhlata aikaa lämpötilan tai höyryasetuksen vaihtamiseen. Pienikokoinen ja kevyt laite on helppo säilyttää.
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Ei vahingoita kangasta*

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  • Pumpun paine jopa 6 baaria

  • Lisähöyry jopa 360 g

  • 1,3 litran kiinteä vesisäiliö

  • Lukitsin

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt nopeasti

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt nopeasti

Tehokkaan höyryntuoton ansiosta silotat rypyt helposti paksustakin kankaasta. Lisähöyry tehoaa myös kaikkein sitkeimpiin ryppyihin. Se sopii täydellisesti myös pystyhöyrytykseen, joten voit kätevästi raikastaa vaatteita ja verhoja.

OptimalTEMP-teknologia lämpöasetuksia

OptimalTEMP-teknologia lämpöasetuksia

Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa, eikä kangas varmasti vahingoitu. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun ei tarvitse tuhlata aikaa, vaan voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.

Turvalukitus takaa turvallisen ja helpon kuljettamisen

Turvalukitus takaa turvallisen ja helpon kuljettamisen

Voit lukita silitysraudan turvallisesti alustaan, jotta et vahingossa osu kuumaan pohjalevyyn siirtäessäsi sitä.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

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Arviot

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4.5

5:stä

12

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

16/05/2022

Portugal

Portugal

Otimo produto

Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!

Edut

Rapido

Haitat

Nada a apontar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

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Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

03/12/2021

Portugal

Portugal

Só tenho uma palavra... INCRÍVEL

Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)

Edut

Leve , temperatura do ferro automática

Haitat

O valor nada mais...

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Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

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Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

22/07/2021

Portugal

Portugal

O produto é prático, fácil e rápido de utilizar

O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.

Edut

Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.

Haitat

Nada consta sobre

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Arvioitu tuote: PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kaikille silitettäville tekstiileille

  2. Verrattuna Philipsin PowerLife höyrysilitysrautaan

  3. Säästää energiaa jopa 30 % standardin IEC 603311 mukaisesti verrattuna FastCare Compact -malliin MAX-lämpöasetuksella