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Tuotanto lopetettu
HC3400/15
HairClipper Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
HairClipper Series 3000 on suunniteltu kestämään ja toimimaan. Innovatiivinen teräyksikkö, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät ja säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerrasta toiseen.
Terät ruostumatonta terästä
13 pituusasetusta
Johdolliseen käyttöön
DualCut-tekniikan ansiosta tehoa on riittävästi kaikenlaisten hiusten leikkaamiseen. Tekniikassa yhdistyy huippuluokan teräyksikkö ja kitkaa vähentävä suunnittelu. Innovatiivinen terä takaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn ja jopa kaksi kertaa nopeamman leikkuun kuin tavallisilla Philips-kotipartureilla.*
Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään
Valitse ja lukitse haluttu pituus säädettävällä ohjauskammalla. Kammassa on 12 pituusasetusta 1–23 mm tarkalleen 2 mm:n välein. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.
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3.6
5:stä
41
Arviot
Joe1973
16/04/2018
Danmark
Produktet er let at gå til
Hårtrimmeren skærer og klipper præcist. Det kan anbefales at installere 2 spejle over for hinanden for at få fuld synlighed over fremskridt i hårtrimningen. Det kan tilrådes at være opmærksom på, at trimningen går hurtigere end forventet. Designønske: Ledningsfri model.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Storejav
28/03/2017
Danmark
Vahvistettu ostaja
Glimrende til prisen
Denne hårtrimmer er et godt køb til prisen. Med lidt øvelse finder jeg den rigtige afstant / længde til klipningen, som gik problemløst.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Quéqué
23/06/2018
Portugal
Excelentíssimo
Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Euromonitor International, jälleenmyyntimäärät, sähkökäyttöinen karvanpoisto, joka koostuu ihokarvanpoistolaitteiden, sähkökäyttöisten kasvojenpuhdistuslaitteiden ja hiustenleikkuulaitteiden luokkien yhdistelmästä, vuoden 2025 tiedot.
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