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Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 3000Kotiparturi

HC3400/15

3.6

| (41) Arviot

HairClipper Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

HairClipper Series 3000 on suunniteltu kestämään ja toimimaan. Innovatiivinen teräyksikkö, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät ja säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerrasta toiseen.

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Maailman johtava sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

leikkaa DualCut-tekniikan ansiosta nopeammin ja terävämmin

HairClipper Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

  • Terät ruostumatonta terästä

  • 13 pituusasetusta

  • Johdolliseen käyttöön

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

DualCut-tekniikan ansiosta tehoa on riittävästi kaikenlaisten hiusten leikkaamiseen. Tekniikassa yhdistyy huippuluokan teräyksikkö ja kitkaa vähentävä suunnittelu. Innovatiivinen terä takaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn ja jopa kaksi kertaa nopeamman leikkuun kuin tavallisilla Philips-kotipartureilla.*

Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään

13 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

13 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

Valitse ja lukitse haluttu pituus säädettävällä ohjauskammalla. Kammassa on 12 pituusasetusta 1–23 mm tarkalleen 2 mm:n välein. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

41

Arviot

16/04/2018

Danmark

Danmark

Produktet er let at gå til

Hårtrimmeren skærer og klipper præcist. Det kan anbefales at installere 2 spejle over for hinanden for at få fuld synlighed over fremskridt i hårtrimningen. Det kan tilrådes at være opmærksom på, at trimningen går hurtigere end forventet. Designønske: Ledningsfri model.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

28/03/2017

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Glimrende til prisen

Denne hårtrimmer er et godt køb til prisen. Med lidt øvelse finder jeg den rigtige afstant / længde til klipningen, som gik problemløst.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

23/06/2018

Portugal

Portugal

Excelentíssimo

Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

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  1. Euromonitor International, jälleenmyyntimäärät, sähkökäyttöinen karvanpoisto, joka koostuu ihokarvanpoistolaitteiden, sähkökäyttöisten kasvojenpuhdistuslaitteiden ja hiustenleikkuulaitteiden luokkien yhdistelmästä, vuoden 2025 tiedot. 

  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen