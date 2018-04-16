Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

DualCut-tekniikan ansiosta tehoa on riittävästi kaikenlaisten hiusten leikkaamiseen. Tekniikassa yhdistyy huippuluokan teräyksikkö ja kitkaa vähentävä suunnittelu. Innovatiivinen terä takaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn ja jopa kaksi kertaa nopeamman leikkuun kuin tavallisilla Philips-kotipartureilla.*