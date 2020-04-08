2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Terät ruostumatonta terästä
13 pituusasetusta
75 min käyttöaikaa 8 tunnin latauksella
Philips-kotiparturi ja sen uusin innovatiivinen ohjauskampa estää hiuksien takertumisen, joten hiustenleikkuu sujuu mukavasti ilman keskeytyksiä.
Philips Hairclipper 3000 -mallin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.
Itseteroittuvat teräksiset terät ovat uskomattoman kestävät. Vielä 5 vuodenkin kuluttua ne ovat yhtä terävät kuin ensimmäisellä käyttökerralla.
4.5
5:stä
50
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Late
08/04/2020
Suomi
Todella laadukas tuote - hyvä hinta/laatu -suhde
Laite on helppo käyttää ja tuotteen mukana tuleva ohjain on loistava. Ei kannata tuhlata aikaa partakoneiden / monitoimikoneiden rajaimilla, kun näin mainio tuote on saatavilla. Leikkauksen jälki on ammattilaistasoa. Hinta/laatu -suhde on erinomainen
Edut
Leikkauksen jälki on ammattilaistasoa & laite on heti valmis ja helppokäyttöinen.
Haitat
Akun lataaminen kestää varsin pitkään.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Maria VV
26/03/2020
Suomi
Toimii hyvin!
Helppo käyttä ja hyvä tuote. Olen ollut tyytyväinen!!!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
KGB1
17/01/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Loistava laite
Tekee hyvää jälkeä ja akku kestää pidempään kuin luvattu (ainakin alussa) !!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Leikkaa nopeammin ilman tukoksia – testattu jopa 19 mm:n pituisilla hiuksilla – verrattuna edelliseen ohjauskampamalliin
Leikkaa kaksi kertaa nopeammin verrattuna edelliseen Philips-malliin