Tasainen leikkuujälki helposti

Leikkaa helposti ja nopeasti. DualCut-tekniikan ansiosta itseteroittuvat terät leikkaavat kaksi kertaa nopeammin*. Trim-n-Flow-tekniikka estää ohjauskamman tukkeutumisen, joten voit viimeistellä hiustenleikkuun ilman taukoja.