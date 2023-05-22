2 vuoden takuu
Terät ruostumatonta terästä
13 pituusasetusta
75 min käyttöaikaa 8 tunnin latauksella
Mukana ohjauskampa
Philips-kotiparturi ja sen uusin innovatiivinen ohjauskampa estää hiuksien takertumisen, joten hiustenleikkuu sujuu mukavasti ilman keskeytyksiä.
Philips Hairclipper 3000 -mallin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.
Itseteroittuvat teräksiset terät ovat uskomattoman kestävät. Vielä 5 vuodenkin kuluttua ne ovat yhtä terävät kuin ensimmäisellä käyttökerralla.
4.1
5:stä
490
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Raapii nahkaakin
22/05/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Fantastinen, tekee minkä lupaa eli tukka pois!
Tämä on muuttanut elämäni ja nyt vasta tunnen olevani kokonainen
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3505/15 Kotiparturi
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3505/15 Kotiparturi
Heikki59
23/11/2021
Suomi
Vahvistettu ostaja
Nyt leikkaa!
Sopii mainiosti meikäläisen lyhyelle tukalle. Kerrankin ohjaus kampa, joka ei tukkeudu ja terä leikkaa kuin unelma. Pitkä toiminta-aika riittää useampaan ajeluun. Suurehko koko pieni miinus.
Edut
Tehokas
Haitat
Koko
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3530/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3530/15 Kotiparturi
Fysikfarbrorn
30/09/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Produkten har låg vikt och är lätt att hantera
Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.
Edut
Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.
Haitat
Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Leikkaa nopeammin ilman tukoksia – testattu jopa 19 mm:n pituisilla hiuksilla – verrattuna edelliseen ohjauskampamalliin
Leikkaa kaksi kertaa nopeammin verrattuna edelliseen Philips-malliin