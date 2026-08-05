TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Hair Clipper Series 3000

Uusi

Tuki

Hair ClipperSeries 3000

HC3721/15

Hair Clipper Series 3000

Uusi

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • PDF tiedosto, 179.7 kB
  • 5 August 2026

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 4.1 MB
  • 26 May 2026

Usein kysytyt kysymykset

Takuu ja huolto

Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus

Takuu

Tuotteiden takuukäytännöt

Huolto ja vaihto

Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme