HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

HAIRCLIPPER 7000 on tehty kestämään ja suunniteltu toimimaan tehokkaasti. Innovatiivinen teräyksikkö, kestävät titaaniterät sekä hiusten ja parran säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerta toisensa jälkeen.