2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Titaaniterät
24 pituusasetusta
1 h latauksella 120 min käyttöaikaa
Säädettävä ohjauskampa ja kotelo
Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu kaikenlaisten hiusten ja partojen leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat jatkuvasti kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsäleikkö on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Kestävät titaanipinnoitetut terästerät ovat itseteroittuvia ja leikkaavat aina täydellisesti mutta turvallisesti.
Valitse ja lukitse haluttu pituus zoomausrengasta kääntämällä. Kammassa on 23 pituusasetusta, 1–23 mm. Pituuksien väli on tarkalleen 1 mm. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.
4.1
5:stä
252
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
Nainen50
22/05/2018
Suomi
Loistava tuote!
Helppokäyttöinen kotiparturi, jopa mieheni mielestä!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi
Niksu
07/04/2018
Suomi
Huippuhyvä hintalaatu
On hyvä vehje. Helppokäyttöinen, tehokas ja ohjauskamman jälki todella tasainen. Tykkäsin todella ja leikkuuapurini piti koneen käteenistuvuudesta.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi
Kaino90
19/03/2018
Suomi
Toiminta-aika, terän sääto helppo.
Oikein hyvin leikkaava kone, leikkaa ohuimmatkin hiukset. Miellyttävä muotoilu,istuu käteen hyvin. Toiminta-aika plussaa ja myös mahdollisuus käyttää verkkovirralla tarvittaessa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
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