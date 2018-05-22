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  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
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  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 7000Kotiparturi

HC7450/80

4.1
| (252) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta
HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
HAIRCLIPPER 7000 on tehty kestämään ja suunniteltu toimimaan tehokkaasti. Innovatiivinen teräyksikkö, kestävät titaaniterät sekä hiusten ja parran säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerta toisensa jälkeen.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

leikkaa DualCut-tekniikan ansiosta nopeammin ja terävämmin

HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

  • Titaaniterät

  • 24 pituusasetusta

  • 1 h latauksella 120 min käyttöaikaa

  • Säädettävä ohjauskampa ja kotelo

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu kaikenlaisten hiusten ja partojen leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat jatkuvasti kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsäleikkö on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Terävillä terillä tarkka tulos

Terävillä terillä tarkka tulos

Kestävät titaanipinnoitetut terästerät ovat itseteroittuvia ja leikkaavat aina täydellisesti mutta turvallisesti.

24 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

24 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

Valitse ja lukitse haluttu pituus zoomausrengasta kääntämällä. Kammassa on 23 pituusasetusta, 1–23 mm. Pituuksien väli on tarkalleen 1 mm. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

252

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

22/05/2018

Suomi

Suomi

Loistava tuote!

Helppokäyttöinen kotiparturi, jopa mieheni mielestä!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi

07/04/2018

Suomi

Suomi

Huippuhyvä hintalaatu

On hyvä vehje. Helppokäyttöinen, tehokas ja ohjauskamman jälki todella tasainen. Tykkäsin todella ja leikkuuapurini piti koneen käteenistuvuudesta.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi

19/03/2018

Suomi

Suomi

Toiminta-aika, terän sääto helppo.

Oikein hyvin leikkaava kone, leikkaa ohuimmatkin hiukset. Miellyttävä muotoilu,istuu käteen hyvin. Toiminta-aika plussaa ja myös mahdollisuus käyttää verkkovirralla tarvittaessa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7450/80 Kotiparturi

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen