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Kotiparturit
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Hairclipper series 7000 Kotiparturi
Tuotanto lopetettu
Tuki
HC7450/80
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Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Hairclipper, MultigroomSäädettävä ohjauskampa 1–23 mm
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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