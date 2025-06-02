2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Digitaalisen pyyhkäisynäytön ansiosta voit valita pituuden helposti. Kosketusnäytön avulla voit selata yli 400:aa pituusasetusta. Voit selata asetuksia nopeasti tai määrittää pituuden tarkasti 0,1 mm:n välein.
Digitaalisessa pyyhkäisynäytössä voit lukita haluamasi pituuden tarkasti. Vaihtoehtoja on yli 400 ja tarkkuus on 0,1 mm. Irrottamalla kamman leikkauspituus on 0,5 mm.
Leikkaa tarkasti 3 säädettävällä ohjauskammalla. Voit lukita haluamasi pituuden yli 400 vaihtoehdosta 1–42 mm:n välillä, ja ilman kampaa leikkauspituus on 0,5 mm.
4.1
5:stä
908
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
esal22
02/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Ei enää parturiliikkeeseen
Laitteessa monipuoliset säädöt jolloin amatööriparturikin saa hyvän leikkuutuloksen
Edut
säästyy parturimaksut
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Sam 22
19/04/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Pidin tuotteen ominaisuuksista ja sen käytön tulok
Pidin laitteesta sen helppokäyttöisyydestä ja hyvistä tuloksista, suosittelin sitä kaikille ystävilleni
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Karo 18
27/03/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tekee hyvän leikkuu jäljen
Helppo käyttää ei tarvi voitelua,pysyy terävänä pitkään ,akku kestää useita leikkuu kertoja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi