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Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 9000 HC9450/13 Hair clipper

HC9450/13

4.1
| (908) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
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Digitaalinen pyyhkäisynäyttö

Digitaalinen pyyhkäisynäyttö

Digitaalisen pyyhkäisynäytön ansiosta voit valita pituuden helposti. Kosketusnäytön avulla voit selata yli 400:aa pituusasetusta. Voit selata asetuksia nopeasti tai määrittää pituuden tarkasti 0,1 mm:n välein.

Säädettävät pituusasetukset

Säädettävät pituusasetukset

Digitaalisessa pyyhkäisynäytössä voit lukita haluamasi pituuden tarkasti. Vaihtoehtoja on yli 400 ja tarkkuus on 0,1 mm. Irrottamalla kamman leikkauspituus on 0,5 mm.

Leikkaa hiukset haluamaasi pituuteen

Leikkaa hiukset haluamaasi pituuteen

Leikkaa tarkasti 3 säädettävällä ohjauskammalla. Voit lukita haluamasi pituuden yli 400 vaihtoehdosta 1–42 mm:n välillä, ja ilman kampaa leikkauspituus on 0,5 mm.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

908

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

02/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Ei enää parturiliikkeeseen

Laitteessa monipuoliset säädöt jolloin amatööriparturikin saa hyvän leikkuutuloksen

Edut

säästyy parturimaksut

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

19/04/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Pidin tuotteen ominaisuuksista ja sen käytön tulok

Pidin laitteesta sen helppokäyttöisyydestä ja hyvistä tuloksista, suosittelin sitä kaikille ystävilleni

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

27/03/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tekee hyvän leikkuu jäljen

Helppo käyttää ei tarvi voitelua,pysyy terävänä pitkään ,akku kestää useita leikkuu kertoja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

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