Meillä tätä käyttää niin mieheni omille hiuksilleen kuin minä lapseni hiuksille. Ohje löytyy kätevästi netistä. Mukana monipuolisesti pituuden säätöön ohjauskampoja ja kätevä pituuden säätö digitaalisesti. Käyttäminen kotona on todella helppoa! Ei tarvitse miljoonia teriä ja suojia vaan kätevästi saa säädettyä pituutta suoraan ja digitaalisesti näytöstä näkee millä mitalla kulloinkin leikkaa. Leikkaa erinomaisesti ja hiusten leikkaaminen on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa kuin aikaisemmin. Akku kestää todella hyvin. Mahtavaa, että terät teroittuvat käytettäessä eivätkä näin ollen kulu. Kokonaisuudessaan erittäin kätevä laite ominaisuuksineen, suosittelen!