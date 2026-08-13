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Kotiparturit
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Hairclipper series 9000 Kotiparturi
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HC9450/15
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Käyttöopas
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Miten Philipsin HC9450-kotiparturilaitteen ominaisuuksia käytetään?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
HairclipperTerä
Hairclipper series 9000Latausteline
Hairclipper 7000/9000Säädettävä ohjauskampa 1–7 mm
Hair clipper series 7000& 9000Säädettävä ohjauskampa 7–24 mm
Hairclipper series 7000 & 9000Säädettävä ohjauskampa 24–42 mm
Hairclipper seria 7000& 9000 Pussi
Beardtrimmer series 9000HQ8505 Virtasovitin
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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