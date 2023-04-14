2 vuoden takuu
Tutustu koko 3000 Series -aamiaissarjaan
Paahda erilaisia leipiä juuri niin kuin haluat
Hienostunut muotoilu tuo modernia ilmettä keittiöön
Tutustu 3000 Series -aamiaissarjaan, johon kuuluvat vastaava vedenkeitin ja suodatinkahvinkeitin. Aloita aamusi tyylillä!
Voit nauttia paahtoleivän juuri niin kuin haluat, sillä käytettävissä on 8 asetusta. Mukauta asetukset mille tahansa leivälle – ohuelle tai paksulle, kevyesti paahdetulle tai rapean kullanruskealle.
Uudista aamiaisesi kokeilemalla erilaisia leipiä! Paahtimessa on 2 suurta säädettävää paahtoaukkoa erikokoisille ja -tyyppisille leiville. Leivän keskitysmekanismi asettaa viipaleen niin, että molemmat puolet paahtuvat tasaisesti leivän paksuudesta riippumatta.
4.4
5:stä
14
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Πηνελοπη
14/04/2023
Ελλάδα
Vahvistettu ostaja
Εξαιρετικό
Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
angelikir
13/01/2023
Ελλάδα
Vahvistettu ostaja
Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.
Edut
Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.
Haitat
Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Bill Lek
15/11/2022
Ελλάδα
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω
Edut
εξαιρετικη συσκευη
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα