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  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
  • Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.

3000 SeriesPhilips-leivänpaahdin

HD2511/00

4.4
| (14) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.
Saat rapeita paahtoleipiä ja lämpimiä leivonnaisia juuri niin kuin haluat 8 paahtoasetuksen ja kätevän lämmitystelineen avulla. Paahtaminen on helppoa tyylikkäällä Philips 3000 Series -leivänpaahtimella. Hienostunut muotoilu tuo modernia ilmettä kotiin.
Näytä kaikki edut

Sämpylät ja leivonnaiset juuri sopivan lämpiminä.

Nauti paahdetusta leivästä joka päivä.

  • Tutustu koko 3000 Series -aamiaissarjaan

  • Paahda erilaisia leipiä juuri niin kuin haluat

  • Hienostunut muotoilu tuo modernia ilmettä keittiöön

Saatavilla koko aamiaissarja, jossa on vedenkeitin ja suodatinkahvinkeitin

Saatavilla koko aamiaissarja, jossa on vedenkeitin ja suodatinkahvinkeitin

Tutustu 3000 Series -aamiaissarjaan, johon kuuluvat vastaava vedenkeitin ja suodatinkahvinkeitin. Aloita aamusi tyylillä!

Paahtoleipää makusi mukaan 8 paahtoasetuksella

Paahtoleipää makusi mukaan 8 paahtoasetuksella

Voit nauttia paahtoleivän juuri niin kuin haluat, sillä käytettävissä on 8 asetusta. Mukauta asetukset mille tahansa leivälle – ohuelle tai paksulle, kevyesti paahdetulle tai rapean kullanruskealle.

Paahda kaikki leivät tasaisesti 2 paahtoaukon avulla

Paahda kaikki leivät tasaisesti 2 paahtoaukon avulla

Uudista aamiaisesi kokeilemalla erilaisia leipiä! Paahtimessa on 2 suurta säädettävää paahtoaukkoa erikokoisille ja -tyyppisille leiville. Leivän keskitysmekanismi asettaa viipaleen niin, että molemmat puolet paahtuvat tasaisesti leivän paksuudesta riippumatta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

14

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

14/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Vahvistettu ostaja

Εξαιρετικό

Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

13/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Vahvistettu ostaja

Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.

Edut

Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.

Haitat

Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω

Edut

εξαιρετικη συσκευη

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

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