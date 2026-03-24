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3000 Series Philips-leivänpaahdin
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HD2511/00
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Käyttöopas
Kaikki (2)
Voiko Philips-leivänpaahtimessa lämmittää sämpylöitä tai voisarvia?
Mitä paahtoasetusta minun kannattaa käyttää Philips-leivänpaahtimessa?
Philips-leivänpaahtimesta tulee savua
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