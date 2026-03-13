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Daily Collection Leivänpaahdin

Tuotanto lopetettu

Tuki

Daily CollectionLeivänpaahdin

HD2581/00R1

Daily Collection Leivänpaahdin

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)

  • PDF tiedosto, 542.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2581/00 - English (US)

  • PDF tiedosto, 953.8 kB
  • 13 March 2026

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