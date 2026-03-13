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Daily Collection Leivänpaahdin
Tuotanto lopetettu
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HD2581/00R1
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HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2581/00 - English (US)
Kaikki (2)
Voiko Philips-leivänpaahtimessa lämmittää sämpylöitä tai voisarvia?
Mitä paahtoasetusta minun kannattaa käyttää Philips-leivänpaahtimessa?
MURUTARJOTIN VALKOINEN
Leivänpala juuttuu Philips-leivänpaahtimeen
Philips-leivänpaahdin ei käynnisty
Philips-leivänpaahtimen vipu ei pysy alhaalla
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