2 vuoden takuu
HD3080/80
Kompakti (0,54 l kypsentämätöntä riisiä)
400 W
Musta
5 esiasetettua ohjelmaa
Keittimeen mahtuu 0,54 litraa kuivaa riisiä, se sopii täydellisesti pienelle perheelle ja mahtuu kätevästi kaappiin.
Keitä valkoista, tummaa tai sushiriisiä napin painalluksella, tai valitse puuro tai pikavalmistus.
Kestävä viisikerroksinen sisäkattila kuumenee tasaisesti, ja mineraalipitoisesta maifan-kivestä valmistettu pinnoite estää tarttumisen ja naarmut.
Arviot
Kypsennysaika on noin 30 minuuttia perustuen testeihin, joissa keitettiin 1 mittakupillinen lyhytjyväistä riisiä. Todellinen kypsennysaika voi vaihdella eri tekijöiden mukaan, kuten riisin lajin, riisimäärän ja kypsennysolosuhteiden mukaan.