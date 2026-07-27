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Kaikki sarjat

  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
  • Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä

3000 SeriesMini Rice Cooker

HD3080/80

Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä
Keitä täydellistä riisiä helposti 5 esiasetetulla ohjelmalla eri riisityyppejä varten. Philipsin 3000 Series -sarjan Mini Rice Cooker on juuri oikean kokoinen pienelle perheelle ja mahtuu kätevästi keittiön kaappiin.
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Sopii 1–3 hengelle

Täydellistä riisiä kompaktilla keittimellä

  • Kompakti (0,54 l kypsentämätöntä riisiä)

  • 400 W

  • Musta

  • 5 esiasetettua ohjelmaa

Pieni riisinkeitin pienelle perheelle

Pieni riisinkeitin pienelle perheelle

Keittimeen mahtuu 0,54 litraa kuivaa riisiä, se sopii täydellisesti pienelle perheelle ja mahtuu kätevästi kaappiin.

5 esiasetettua ohjelmaa eri riisityypeille

5 esiasetettua ohjelmaa eri riisityypeille

Keitä valkoista, tummaa tai sushiriisiä napin painalluksella, tai valitse puuro tai pikavalmistus.

Viisikerroksinen sisäkattila ja tarttumaton Bakuhanseki-pinnoite

Viisikerroksinen sisäkattila ja tarttumaton Bakuhanseki-pinnoite

Kestävä viisikerroksinen sisäkattila kuumenee tasaisesti, ja mineraalipitoisesta maifan-kivestä valmistettu pinnoite estää tarttumisen ja naarmut.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kypsennysaika on noin 30 minuuttia perustuen testeihin, joissa keitettiin 1 mittakupillinen lyhytjyväistä riisiä. Todellinen kypsennysaika voi vaihdella eri tekijöiden mukaan, kuten riisin lajin, riisimäärän ja kypsennysolosuhteiden mukaan.