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3000 Series Mini Rice Cooker
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HD3080/80
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EU Declaration of Conformity - English (US)
HD3080/80 user manual
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Mikä on Philips-riisinkeittimellä keitettävän kauran ja veden suositeltu suhde?
Philips-riisinkeittimen näytössä ei ole tietoja
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