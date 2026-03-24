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3000 Series Mini Rice Cooker

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3000 SeriesMini Rice Cooker

HD3080/80

3000 Series Mini Rice Cooker

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Oppaat

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF tiedosto, 637.3 kB
  • 24 March 2026

HD3080/80 user manual

  • PDF tiedosto, 21.4 MB
  • 24 March 2026

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