2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kannu
10 kuppia
rungossa ruokakuvia
Lämpimänäpitotoiminnolla riisi säilyy lämpimänä pitempään. Kun riisi on keitetty, keitin siirtyy automaattisesti lämpimänäpitotilaan
Keitä riisiä ja pidä se lämpimänä
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Cader
17/07/2021
Sverige
Använder den nåstan 10år
Gillar alt på den bra produkt och bra pris Jätte bra Bra produkt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HD4702/80 Riskokare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HD4702/80 Riskokare