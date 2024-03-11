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Riisinkeitin

HD4702/80

Riisinkeitin

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

User Manual Philips Rice cooker

  • PDF tiedosto, 4 MB
  • 11 March 2024

Ravinto on tärkein tekijä terveyden kannalta. Philipsin automaattiset riisinkeitto-ohjelmat säilyttävät riisin tuoreuden ja ravintoaineet.

  • PDF tiedosto
  • 4 May 2024

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