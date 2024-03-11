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Riisinkeitin
Tuotanto lopetettu
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HD4702/80
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User Manual Philips Rice cooker
Ravinto on tärkein tekijä terveyden kannalta. Philipsin automaattiset riisinkeitto-ohjelmat säilyttävät riisin tuoreuden ja ravintoaineet.
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