12 ohjelmaa leivän, taikinan, hillon ja jogurtin valmistukseen

Philips-leipäkoneen 12 ohjelmalla leivot esimerkiksi täydellistä kokojyvävehnäleipää tai gluteenitonta leipää, ranskanleipää ja makeita leipiä. Lisäksi voit valmistaa herkullista pastataikinaa – sekä hilloja. Kaikki on herkullista ja helppotekoista, koska paras paistolämpötila ja -aika on määritetty ohjelmiin valmiiksi. Koneessa on erityisasetukset pienikokoisille leiville, ja pikaohjelmilla saat valmista puolet nopeammin tai jopa tunnissa.