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Kaikki sarjat

  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
  • Nauti tuoreesta leivästä joka aamu

Tuotanto lopetettu

Daily CollectionLeipäkone

HD9016/30

Nauti tuoreesta leivästä joka aamu

Tuoreen, lämpimän leivän tuoksu aamulla on kerrassaan vastustamaton! Se on tosi helppoa… Lisää ainekset illalla, säädä ajastin seuraavaksi aamuksi ja anna leipäkoneen hoitaa loput.

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Leivo mitä tahansa herkullista leipää helposti!

Nauti tuoreesta leivästä joka aamu

  • 12 menua (esim. jogurtti)

  • 1000 g

  • Valkoinen

  • 13 tunnin ajastin

12 ohjelmaa leivän, taikinan, hillon ja jogurtin valmistukseen

12 ohjelmaa leivän, taikinan, hillon ja jogurtin valmistukseen

Philips-leipäkoneen 12 ohjelmalla leivot esimerkiksi täydellistä kokojyvävehnäleipää tai gluteenitonta leipää, ranskanleipää ja makeita leipiä. Lisäksi voit valmistaa herkullista pastataikinaa – sekä hilloja. Kaikki on herkullista ja helppotekoista, koska paras paistolämpötila ja -aika on määritetty ohjelmiin valmiiksi. Koneessa on erityisasetukset pienikokoisille leiville, ja pikaohjelmilla saat valmista puolet nopeammin tai jopa tunnissa.

3 tummuustasoa tarpeen mukaan

3 tummuustasoa tarpeen mukaan

Kehittyneen lämpötilan säädön ansiosta Philips VIVA -leipäkone tekee leivästä juuri sellaista kuin haluat. Valitse ohjauspaneelin painikkeella vaalea, keskivaalea tai tumma kuori.

2 leipäkokoa, suurin 1 kg

2 leipäkokoa, suurin 1 kg

Leivo juuri oikea määrä leipää. Valitse ohjauspaneelista haluamasi leivän koko: keskikokoinen (750 g) tai suuri (1 000 g).

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