2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HD9016/30
Nauti tuoreesta leivästä joka aamu
Tuoreen, lämpimän leivän tuoksu aamulla on kerrassaan vastustamaton! Se on tosi helppoa… Lisää ainekset illalla, säädä ajastin seuraavaksi aamuksi ja anna leipäkoneen hoitaa loput.
12 menua (esim. jogurtti)
1000 g
Valkoinen
13 tunnin ajastin
Philips-leipäkoneen 12 ohjelmalla leivot esimerkiksi täydellistä kokojyvävehnäleipää tai gluteenitonta leipää, ranskanleipää ja makeita leipiä. Lisäksi voit valmistaa herkullista pastataikinaa – sekä hilloja. Kaikki on herkullista ja helppotekoista, koska paras paistolämpötila ja -aika on määritetty ohjelmiin valmiiksi. Koneessa on erityisasetukset pienikokoisille leiville, ja pikaohjelmilla saat valmista puolet nopeammin tai jopa tunnissa.
Kehittyneen lämpötilan säädön ansiosta Philips VIVA -leipäkone tekee leivästä juuri sellaista kuin haluat. Valitse ohjauspaneelin painikkeella vaalea, keskivaalea tai tumma kuori.
Leivo juuri oikea määrä leipää. Valitse ohjauspaneelista haluamasi leivän koko: keskikokoinen (750 g) tai suuri (1 000 g).
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