Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä

Keitä kananmunat mieleiselläsi tavalla: pehmeiksi, keskikoviksi tai koviksi. Myös uppomunat valmistuvat täydellisesti. Kompaktin laitteen tilavuus riittää koko perheen käyttöön, ja kätevän muotoilunsa ansiosta laite on helppo puhdistaa ja mahtuu pieneen tilaan.