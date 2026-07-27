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  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
  • Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä

3000 Series -munankeitinTäydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä

HD9137/90

Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
Keitä kananmunat mieleiselläsi tavalla: pehmeiksi, keskikoviksi tai koviksi. Myös uppomunat valmistuvat täydellisesti. Kompaktin laitteen tilavuus riittää koko perheen käyttöön, ja kätevän muotoilunsa ansiosta laite on helppo puhdistaa ja mahtuu pieneen tilaan.
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3 levysettiä panineille, voileiville ja vohveleille

Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä

  • Eri keittoasetuksia

  • Perhekoko

  • 400 W:n teho

  • Lisävaruste uppomunille

  • Valmistumisen ilmaisin

Mittakuppi ja vesimäärän merkinnät takaavat tarkan lopputuloksen

Mittakuppi ja vesimäärän merkinnät takaavat tarkan lopputuloksen

Täydellisen kananmunan keittäminen edellyttää veden määrän, keittotehon ja keittoajan tasapainoa. Vesimäärä riippuu sitä, millaisen kananmunan haluat valmistaa. Tässä mittakupissa on vesimäärän merkinnät parasta lopputulosta varten.

400 W:n keittoteho

400 W:n keittoteho

Munankeittimen erinomainen 400 W:n teho takaa täydellisen lopputuloksen joka kerta kaikentyyppisille kananmunille.

Valmistumisen merkkiääni

Valmistumisen merkkiääni

Valmistumisen merkkiääni on lyhyt piippaus, joka ilmaisee, että keittoaika on päättynyt ja kananmunat ovat valmiita.

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