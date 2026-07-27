2 vuoden takuu
HD9137/90
Eri keittoasetuksia
Perhekoko
400 W:n teho
Lisävaruste uppomunille
Valmistumisen ilmaisin
Täydellisen kananmunan keittäminen edellyttää veden määrän, keittotehon ja keittoajan tasapainoa. Vesimäärä riippuu sitä, millaisen kananmunan haluat valmistaa. Tässä mittakupissa on vesimäärän merkinnät parasta lopputulosta varten.
Munankeittimen erinomainen 400 W:n teho takaa täydellisen lopputuloksen joka kerta kaikentyyppisille kananmunille.
Valmistumisen merkkiääni on lyhyt piippaus, joka ilmaisee, että keittoaika on päättynyt ja kananmunat ovat valmiita.
Arviot