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3000 Series -munankeitin Täydellisesti keitettyjä kananmunia joka päivä
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HD9137/90
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Tärkeitä tietoja -opas
Kaikki (4)
Philips-munankeittimestä tulee palaneen hajua
Miten Philips-munankeittimellä voi valmistaa vähemmän uppomunia
Miten irrotan uppomunan Philips-munankeittimestä?
Miten saavutan haluamani keittotuloksen Philips-munankeittimellä?
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