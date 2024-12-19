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  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
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  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
  • Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.

3000 SeriesPhilips-vedenkeitin

HD9411/00

4.5
| (197) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.
Kuumien juomien tai suosikkiruokien valmistaminen on helppoa Philips 3000 Series -vedenkeittimellä, sillä keittimen tilavuus on 1,7 litraa ja siinä on valaistu ikkuna. Hienostunut muotoilu tuo modernia ilmettä kotiin.
Näytä kaikki edut

Kuumat juomat ja ruoat juuri niin kuin haluat.

Kuumaa vettä tyylikkäästi joka päivä.

  • Tutustu koko 3000 Series -aamiaissarjaan

  • Käytä kuumiin juomiin ja ruokiin juuri niin kuin haluat

  • Hienostunut muotoilu tuo modernia ilmettä keittiöön

Saatavilla koko aamiaissarja, jossa on leivänpaahdin ja suodatinkahvinkeitin

Saatavilla koko aamiaissarja, jossa on leivänpaahdin ja suodatinkahvinkeitin

Tutustu 3000 Series -aamiaissarjaan, johon kuuluvat vastaava leivänpaahdin ja suodatinkahvinkeitin. Aloita aamusi tyylillä!

Tilava 1,7 litran vedenkeitin koko perhettä varten

Tilava 1,7 litran vedenkeitin koko perhettä varten

Tilavalla 1,7 litran vedenkeittimellä voit keittää teetä tai valmistaa illallista koko perheelle.

Nopea kiehautus ja helppo puhdistus litteän lämmityselementin ansiosta

Nopea kiehautus ja helppo puhdistus litteän lämmityselementin ansiosta

Piilotettu litteä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmityselementti kuumentaa veden nopeasti ja helpottaa vedenkeittimen puhdistamista. Käytä raikasta vettä ja puhdista keitin ennen käyttöä ja sen jälkeen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

197

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

19/12/2024

Sverige

Sverige

Snygg och kokar fort

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Så snygg vattenkokare! Går väldigt fort att den ska koka och stänger av sig själv. Lätta att diska då de är stort lock. Enda minus är att den känns ganska plastig.

Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series

Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series

11/12/2024

Sverige

Sverige

Snygg och stilren design med belysning

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Fin design, stor och rymlig vattenkokare. Snurrbar platta undertill och belysning inuti för att den känns lite extra exklusiv. Perfekt för någon som kokar mycket te!

Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series

Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series

02/12/2024

Sverige

Sverige

Enkel att hantera, kokar snabbt, tar 1,75 liter.sn

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag slängde mig över paketet, så jag väntat😁. Philips vattenkokare känns inte lika varm utanpå som min förra. Och det känns säkert. 1,75 liter vatten och det tog ca 5 minuter att koka upp det. Utseendet den underbara blågrå färgen och lampan i vattenkokaren och knappen lyser så fint i den blå färgen. Snygg design och kokar snabbt. Tack philips

Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series

Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series

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