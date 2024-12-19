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Tutustu koko 3000 Series -aamiaissarjaan
Käytä kuumiin juomiin ja ruokiin juuri niin kuin haluat
Hienostunut muotoilu tuo modernia ilmettä keittiöön
Tutustu 3000 Series -aamiaissarjaan, johon kuuluvat vastaava leivänpaahdin ja suodatinkahvinkeitin. Aloita aamusi tyylillä!
Tilavalla 1,7 litran vedenkeittimellä voit keittää teetä tai valmistaa illallista koko perheelle.
Piilotettu litteä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmityselementti kuumentaa veden nopeasti ja helpottaa vedenkeittimen puhdistamista. Käytä raikasta vettä ja puhdista keitin ennen käyttöä ja sen jälkeen.
4.5
5:stä
197
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
johannasw95_3009
19/12/2024
Sverige
Snygg och kokar fort
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Så snygg vattenkokare! Går väldigt fort att den ska koka och stänger av sig själv. Lätta att diska då de är stort lock. Enda minus är att den känns ganska plastig.
Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series
Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series
linaj23_8025
11/12/2024
Sverige
Snygg och stilren design med belysning
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Fin design, stor och rymlig vattenkokare. Snurrbar platta undertill och belysning inuti för att den känns lite extra exklusiv. Perfekt för någon som kokar mycket te!
Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series
Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series
valmina_5188
02/12/2024
Sverige
Enkel att hantera, kokar snabbt, tar 1,75 liter.sn
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag slängde mig över paketet, så jag väntat😁. Philips vattenkokare känns inte lika varm utanpå som min förra. Och det känns säkert. 1,75 liter vatten och det tog ca 5 minuter att koka upp det. Utseendet den underbara blågrå färgen och lampan i vattenkokaren och knappen lyser så fint i den blå färgen. Snygg design och kokar snabbt. Tack philips
Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series
Arvioitu tuote: Philips vattenkokare 3000 Series