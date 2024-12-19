[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne vannkokeren tar 1.7 l som jeg syns er veldig bra. Den har et innvendig lys som viser hvor mye vann en fyller opp. Veldig bra syns jeg. Lokket det åpner helt opp og gjør det enkelt å fylle i vann. Den har også et kalkfilter som gjør at vannet holder seg rent og filteret der er bare å ta ut og skylle. Av/på bruteren den har et lys som tennes når du skal koke opp vannet og slukkes automatisk når vannet har kokt opp. Testet ut hvor fort den varmet opp vannet og brukte 6 1/2 min da jeg hadde fylt den opp til Max merket. Til halv så brukte den ca 4 min. slår seg selv av automatisk når vannet er varmt nok og det som jeg syns er bra er at går den tom for vann så skrur den seg også av automatisk. Delikat og fint utseende på vannkildene og likte også fargen på den. God å holde i. Denne koster ikke mye og vil helt klart anbefale å kjøpe.