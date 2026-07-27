Viva Collection

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  • Lisää Airfryerisi ruoanlaittopinta-alaa
  • Lisää Airfryerisi ruoanlaittopinta-alaa

Tuotanto lopetettu

Viva CollectionAirfryer

HD9904/00

Lisää Airfryerisi ruoanlaittopinta-alaa
Maksimoi Philips Airfryerisi ruoanlaittotila tällä kaksikerroksisella lisävarusteella. Leivo, grillaa tai paista pihvejä, grillisiipiä, kalaa ja paljon muuta helpolla ja nopealla tavalla. Paistinvartailla voit myös valmistaa vihannes- tai lihavartaita.
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Airfryer-lisävaruste

Lisää Airfryerisi ruoanlaittopinta-alaa

  • Lisätaso

  • Sopii VIVA Airfryer -malleihin

Konepestävät, helposti puhdistettavat osat

Konepestävät, helposti puhdistettavat osat

Irrotettavassa lokerossa ja ruoka-astiassa on tarttumaton pinnoite, jonka avulla ne on helppo puhdistaa astianpesukoneessa.

Lisätaso monipuolisempaan ruoanlaittoon

Lisätaso monipuolisempaan ruoanlaittoon

Maksimoi Airfryerisi ruoanlaittotila tällä kaksikerroksisella lisävarusteella. Leivo, grillaa tai paista pihvejä, grillisiipiä, kalaa ja paljon muuta helposti, nopeasti ja terveellisesti.

Sopii parhaiten litteiden ruokien valmistamiseen

Sopii parhaiten litteiden ruokien valmistamiseen

Tämä lisävaruste sopii parhaiten litteiden ruokien, kuten jauhelihapihvien, valmistamiseen.

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