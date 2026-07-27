Viva Collection

Lisää Airfryerisi ruoanlaittopinta-alaa

Maksimoi Philips Airfryerisi ruoanlaittotila tällä kaksikerroksisella lisävarusteella. Leivo, grillaa tai paista pihvejä, grillisiipiä, kalaa ja paljon muuta helpolla ja nopealla tavalla. Paistinvartailla voit myös valmistaa vihannes- tai lihavartaita.