Viva Collection

2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HD9904/00
HD9216/80R1
HD9240/90R1
HD9248/90R1
HD9721/10R1
NA110/09R1
HD9251/50R1
HD9220/20R1
HD9238/24R1
HD9745/90R1
HD9218/50R1
Lisätaso
Sopii VIVA Airfryer -malleihin
Irrotettavassa lokerossa ja ruoka-astiassa on tarttumaton pinnoite, jonka avulla ne on helppo puhdistaa astianpesukoneessa.
Maksimoi Airfryerisi ruoanlaittotila tällä kaksikerroksisella lisävarusteella. Leivo, grillaa tai paista pihvejä, grillisiipiä, kalaa ja paljon muuta helposti, nopeasti ja terveellisesti.
Tämä lisävaruste sopii parhaiten litteiden ruokien, kuten jauhelihapihvien, valmistamiseen.
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