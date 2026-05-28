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Viva Collection Airfryer
Tuotanto lopetettu
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HD9904/00
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Maksimoi Philips Airfryerisi ruoanlaittotila tällä kaksikerroksisella lisävarusteella. Leivo, grillaa tai paista pihvejä, grillisiipiä, kalaa ja paljon muuta helpolla ja nopealla tavalla. Paistinvartailla voit myös valmistaa vihannes- tai lihavartaita.
Kaikki (9)
Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
Millaista vuokaa Philips Airfryerissa voi käyttää?
Voiko Philips Airfryerissa käyttää leivinpaperia tai alumiinifoliota?
Miten ja milloin Philips Airfryerissa käytetään öljyä?
Tarvitseeko Philips Airfryer esilämmittää?
Philips Airfryerin kattilan tai korin pinnoite irtoilee
Philips Airfryerista kuuluu ääntä
Philips Airfryerista nousee valkoista savua
Kotitekoiset Philips Airfryer -ranskanperunat eivät vastaa odotuksia
Philips Airfryerilla valmistettu ruoka ei ole rapeaa tai tulos poikkeaa odotetusta
Philips Airfryer ei toimi tai käynnisty
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