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Viva Collection Airfryer

Tuotanto lopetettu

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Viva CollectionAirfryer

HD9904/00

Viva Collection Airfryer

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Maksimoi Philips Airfryerisi ruoanlaittotila tällä kaksikerroksisella lisävarusteella. Leivo, grillaa tai paista pihvejä, grillisiipiä, kalaa ja paljon muuta helpolla ja nopealla tavalla. Paistinvartailla voit myös valmistaa vihannes- tai lihavartaita.

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  • 28 May 2026

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