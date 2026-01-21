Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Wake-up Light
Tuki
HF3461/01
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Lokalisoitu mainosesite
Käyttöopas
Kaikki (1)
Voiko Philips Wake-up Light -herätysvalon lampun vaihtaa?
Philips Wake-up Light herättää minut liian aikaisin
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme