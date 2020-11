Kolme luonnonääntä tai miellyttävä merkkiääni

Herätysaikaan kuulet luonnollisen herätysäänen tai halutessasi miellyttävän merkkiäänen. Äänentaso on aluksi hiljainen ja nousee puolentoista minuutin aikana valitsemallesi tasolle. Valittavanasi on kolme luonnonääntä: aamulinnut metsässä, meren kohina sekä sammakko ja ankka lammessa. Asteittain nouseva äänentaso tekee heräämisestä miellyttävää ja varmistaa, että heräät mahdollisimman lempeästi. Kun ääni saavuttaa valitsemasi tason, vuoteesta nouseminen on helppoa.