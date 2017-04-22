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Wake-up Light

HF3461/01

3.8

| (57) Arviot

1 palkinto

Aloita päiväsi mukavasti

Wake-up Light herättää sinut helposti ja luonnollisesti, ja olet herätessäsi yhtä energinen kuin kesäaamuina. Wake-up Light perustuu Philipsin satavuotiseen ammattitaitoon valaistuksesta, ja sen terveydelliset hyödyt on todistettu.

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Valo, joka herättää sinut luonnollisesti

Aloita päiväsi mukavasti

Voimistuva valo vaikuttaa energiahormoneihin positiivisesti

Voimistuva valo vaikuttaa energiahormoneihin positiivisesti

Valo voimistuu vähitellen 30 minuutin ajan ennen herätysaikaa. Valo osuu silmiisi, vaikuttaa positiivisesti energiahormoneihin ja valmistelee hellävaraisesti elimistöäsi heräämiseen. Herääminen on miellyttävämpää.

400 luksin valoteho luonnolliseen herätykseen ja lukuvaloksi

400 luksin valoteho luonnolliseen herätykseen ja lukuvaloksi

Wake-up Lightissa (HF 3461) on 400 luksin valoteho. Kliiniset kokeet osoittavat, että noin 250 luksin valoteho vaikuttaa energiahormoneihin siten, että heräät entistä pirteämpänä. Lukuvaloksi sopii 300 - 400 luksin valoteho.

Kolme luonnonääntä tai miellyttävä merkkiääni

Kolme luonnonääntä tai miellyttävä merkkiääni

Herätysaikaan kuulet luonnollisen herätysäänen tai halutessasi miellyttävän merkkiäänen. Äänentaso on aluksi hiljainen ja nousee puolentoista minuutin aikana valitsemallesi tasolle. Valittavanasi on kolme luonnonääntä: aamulinnut metsässä, meren kohina sekä sammakko ja ankka lammessa. Asteittain nouseva äänentaso tekee heräämisestä miellyttävää ja varmistaa, että heräät mahdollisimman lempeästi. Kun ääni saavuttaa valitsemasi tason, vuoteesta nouseminen on helppoa.

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-612375

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

57

Arviot

22/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Loved this product

Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.

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Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light

22/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Loved this product

Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light

04/01/2023

Suisse

Suisse

Hat den dienst quittiert

Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light

Käyttöpäivä 2021-01-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light

Käyttöpäivä 2021-01-04

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