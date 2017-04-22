2 vuoden takuu
HF3461/01
Aloita päiväsi mukavasti
Wake-up Light herättää sinut helposti ja luonnollisesti, ja olet herätessäsi yhtä energinen kuin kesäaamuina. Wake-up Light perustuu Philipsin satavuotiseen ammattitaitoon valaistuksesta, ja sen terveydelliset hyödyt on todistettu.
Valo voimistuu vähitellen 30 minuutin ajan ennen herätysaikaa. Valo osuu silmiisi, vaikuttaa positiivisesti energiahormoneihin ja valmistelee hellävaraisesti elimistöäsi heräämiseen. Herääminen on miellyttävämpää.
Wake-up Lightissa (HF 3461) on 400 luksin valoteho. Kliiniset kokeet osoittavat, että noin 250 luksin valoteho vaikuttaa energiahormoneihin siten, että heräät entistä pirteämpänä. Lukuvaloksi sopii 300 - 400 luksin valoteho.
Herätysaikaan kuulet luonnollisen herätysäänen tai halutessasi miellyttävän merkkiäänen. Äänentaso on aluksi hiljainen ja nousee puolentoista minuutin aikana valitsemallesi tasolle. Valittavanasi on kolme luonnonääntä: aamulinnut metsässä, meren kohina sekä sammakko ja ankka lammessa. Asteittain nouseva äänentaso tekee heräämisestä miellyttävää ja varmistaa, että heräät mahdollisimman lempeästi. Kun ääni saavuttaa valitsemasi tason, vuoteesta nouseminen on helppoa.
Palkinnot
3.8
5:stä
57
Arviot
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light
007 guido
04/01/2023
Suisse
Hat den dienst quittiert
Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light
Käyttöpäivä 2021-01-04
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HF3461/01 Wake-up Light
Käyttöpäivä 2021-01-04