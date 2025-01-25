2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
650 W
Puolivartalohoito
Korkeus 124 cm
Philips InfraCare HP 3643 -lämpölamppu lievittää tehokkaasti kipua 60 x 40 cm:n kokoisilla kehon alueilla, kuten koko selässä, hartioissa ja niskassa tai reisissä. InfraCare-laitteessa on innovatiivinen infrapuna-halogeenilamppu. Erikoisoptiikka, suodatin ja voimakas 650 watin lamppu mahdollistavat puolivartalohoidon (60 x 40 cm). Lämpö tuntuu paljon miellyttävämmältä, sillä infrapunalämpö jakautuu tasaisemmin hoidettavalle alueelle.
InfraCare HP 3643 on erittäin helppokäyttöinen puolivartalohoidoissa ja eri asennoissa (esim. makuuasennossa sängyllä tai sohvassa). Korkeudensäädön jälkeen lämmön voi helposti kohdistaa haluttuun kehon osaan säätämällä lamppua vaaka- tai pystysuorassa (vasemmalle/oikealle 90 astetta) ja suuntaamalla sitä ylös tai alas (45 astetta).
InfraCare HP3643 -lämpölampun teho yltää niskaan ja hartioihin hoitamaan kipeytyneitä lihaksia. Lampun korkeudeksi voi säätää 60 - 120 cm, joten sen saa sopivalle korkeudelle sekä sängyllä maatessa että tuolilla istuessa.
4.5
5:stä
42
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Harvi
25/01/2025
United Kingdom
Excellent heat lamp.
Great lamp. Sturdy and does what it should. Gives me great relief. I have had others in the past but this is the best.
Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare infrared lamp
Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare infrared lamp
svzk
07/12/2025
Deutschland
Sandra
Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…
Haitat
Nox
Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Sandruletta
28/08/2025
Deutschland
Schmerztherapie
Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.
Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare Infrarotlampe