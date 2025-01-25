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  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys
  • Tehokas kivunlievitys

Tuotanto lopetettu

InfraCare-infrapunalamppu

HP3643

4.5
| (42) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas kivunlievitys
Philips InfraCare -lämpölamppu lievittää tehokkaasti lihas- ja nivelkipuja. 650 watin infrapunalämpö on erittäin miellyttävää ja tunkeutuu syvälle ihoon, stimuloi verenkiertoa ja lievittää kipua tehokkaasti 60 x 40 cm:n alueilla tehtävällä puolivartalohoidolla.
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Syvälle vaikuttava infrapunalämpö

Tehokas kivunlievitys

  • 650 W

  • Puolivartalohoito

  • Korkeus 124 cm

650 W:n infrapunahalogeenilamppu

650 W:n infrapunahalogeenilamppu

Philips InfraCare HP 3643 -lämpölamppu lievittää tehokkaasti kipua 60 x 40 cm:n kokoisilla kehon alueilla, kuten koko selässä, hartioissa ja niskassa tai reisissä. InfraCare-laitteessa on innovatiivinen infrapuna-halogeenilamppu. Erikoisoptiikka, suodatin ja voimakas 650 watin lamppu mahdollistavat puolivartalohoidon (60 x 40 cm). Lämpö tuntuu paljon miellyttävämmältä, sillä infrapunalämpö jakautuu tasaisemmin hoidettavalle alueelle.

Säädettävä asento

Säädettävä asento

InfraCare HP 3643 on erittäin helppokäyttöinen puolivartalohoidoissa ja eri asennoissa (esim. makuuasennossa sängyllä tai sohvassa). Korkeudensäädön jälkeen lämmön voi helposti kohdistaa haluttuun kehon osaan säätämällä lamppua vaaka- tai pystysuorassa (vasemmalle/oikealle 90 astetta) ja suuntaamalla sitä ylös tai alas (45 astetta).

Yltää helposti niskaan ja olkapäihin

Yltää helposti niskaan ja olkapäihin

InfraCare HP3643 -lämpölampun teho yltää niskaan ja hartioihin hoitamaan kipeytyneitä lihaksia. Lampun korkeudeksi voi säätää 60 - 120 cm, joten sen saa sopivalle korkeudelle sekä sängyllä maatessa että tuolilla istuessa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

42

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

2

25/01/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent heat lamp.

Great lamp. Sturdy and does what it should. Gives me great relief. I have had others in the past but this is the best.

Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare infrared lamp

Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare infrared lamp

07/12/2025

Deutschland

Deutschland

Sandra

Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…

Haitat

Nox

Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare Infrarotlampe

Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare Infrarotlampe

28/08/2025

Deutschland

Deutschland

Schmerztherapie

Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.

Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare Infrarotlampe

Arvioitu tuote: HP3643 InfraCare Infrarotlampe

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