Tehokas kivunlievitys

Philips InfraCare -lämpölamppu lievittää tehokkaasti lihas- ja nivelkipuja. 650 watin infrapunalämpö on erittäin miellyttävää ja tunkeutuu syvälle ihoon, stimuloi verenkiertoa ja lievittää kipua tehokkaasti 60 x 40 cm:n alueilla tehtävällä puolivartalohoidolla.