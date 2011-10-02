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Tuotanto lopetettu

Suoristin

HP4686/22

4.3

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Suoristaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa

Käsittele hiuksesi SalonStyle & Control -suoristimella. Keraamisilla turmaliinilevyillä ja ammattilaisten käyttämällä muotoilulämpötilalla 230 ºC saat upean kiiltävät, suorat hiukset.

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SalonStyle & Control -suoristin

Suoristaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa

Pyörivä johto estää johtosotkut

Pyörivä johto estää johtosotkut

Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää johtosotkut.

Säädettävät lämpöasetukset takaavat sileät tulokset hiustyypistä riippumatta

Säädettävien lämpöasetusten avulla voit vaihtaa muotoilulämpötilaa nopeasti. Saat täydellisen lämpötilan hiusten ja tarpeiden mukaan, jotta saat aina haluamasi sileän muotoilutuloksen.

Automaattinen virrankatkaisu 60 minuutin kuluttua

Automaattinen virrankatkaisu 60 minuutin kuluttua

Joissain hiustensuoristimissa ja kihartimissa on automaattinen virrankatkaisuominaisuus, joka takaa mielenrauhan. Jos laitteen virtaa ei katkaista, se katkeaa automaattisesti tunnin kuluttua.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, and does the job really well

This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4686/07 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4686/07 Straightener

18/12/2013

España

España

En general nivel alto

Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

17/09/2012

France

France

possèdes des bonnes qualités

je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

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