2 vuoden takuu
Liity nyt
Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme
Tuotanto lopetettu
Suoristaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa
Käsittele hiuksesi SalonStyle & Control -suoristimella. Keraamisilla turmaliinilevyillä ja ammattilaisten käyttämällä muotoilulämpötilalla 230 ºC saat upean kiiltävät, suorat hiukset.
Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää johtosotkut.
Säädettävien lämpöasetusten avulla voit vaihtaa muotoilulämpötilaa nopeasti. Saat täydellisen lämpötilan hiusten ja tarpeiden mukaan, jotta saat aina haluamasi sileän muotoilutuloksen.
Joissain hiustensuoristimissa ja kihartimissa on automaattinen virrankatkaisuominaisuus, joka takaa mielenrauhan. Jos laitteen virtaa ei katkaista, se katkeaa automaattisesti tunnin kuluttua.
4.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Jane
02/10/2011
United Kingdom
Stylish, and does the job really well
This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4686/07 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4686/07 Straightener
Montse01
18/12/2013
España
En general nivel alto
Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
sabrina
17/09/2012
France
possèdes des bonnes qualités
je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur