Turvallista ja helppoa karvanpoistoa

Tällä yleisladyshaverilla voit poistaa vartalon karvat nopeasti, helposti ja turvallisesti. Salaisuus on pieni ajopää, joka leikkaa nopeasti, mutta suojaa ihoasi. Iho tuntuu pehmeältä ja sileältä joka ajon jälkeen!