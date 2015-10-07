2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP6306/00
Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
Tällä yleisladyshaverilla voit poistaa vartalon karvat nopeasti, helposti ja turvallisesti. Salaisuus on pieni ajopää, joka leikkaa nopeasti, mutta suojaa ihoasi. Iho tuntuu pehmeältä ja sileältä joka ajon jälkeen!
säärille
Ladyshaver, jossa teräverkko
Paristokäyttöinen
Luistamaton kädensija helpottaa sekä kuiva- että märkäajoa. Laitteen käyttö suihkussa tai kylvyssä on hellävaraista ja miellyttävää.
Tällä johdottomalla ladyshavella voit ajaa missä tahansa.
Hypoallergeeninen teräverkko estää ihoärsytystä ja haavoja
3.7
5:stä
6
Arviot
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche