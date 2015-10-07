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  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa
  • Turvallista ja helppoa karvanpoistoa

Tuotanto lopetettu

SatinShave EssentialSähköinen ladyshaver Wet and Dry

HP6306/00

3.7

| (6) Arviot

Turvallista ja helppoa karvanpoistoa

Tällä yleisladyshaverilla voit poistaa vartalon karvat nopeasti, helposti ja turvallisesti. Salaisuus on pieni ajopää, joka leikkaa nopeasti, mutta suojaa ihoasi. Iho tuntuu pehmeältä ja sileältä joka ajon jälkeen!

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Turvallista ja helppoa karvanpoistoa

  • säärille

  • Ladyshaver, jossa teräverkko

  • Paristokäyttöinen

Wet & Dry -laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Wet & Dry -laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Luistamaton kädensija helpottaa sekä kuiva- että märkäajoa. Laitteen käyttö suihkussa tai kylvyssä on hellävaraista ja miellyttävää.

Paristokäyttöinen

Paristokäyttöinen

Tällä johdottomalla ladyshavella voit ajaa missä tahansa.

Hypoallergeeninen teräverkko

Hypoallergeeninen teräverkko

Hypoallergeeninen teräverkko estää ihoärsytystä ja haavoja

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

6

Arviot

3

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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