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SatinShave Essential Sähköinen ladyshaver Wet and Dry
Tuotanto lopetettu
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HP6306/00
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Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Onko teräverkon käyttö turvallista koko vartalolla?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-ladyshaverilla?
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