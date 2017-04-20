2 vuoden takuu
säärille
Ladyshaver, jossa teräverkko
Paristokäyttöinen
Hellävarainen, pieni ajopää suojaa ihoasi ja saa sen tuntumaan pehmeältä ja sileältä.
Miellyttävä käyttää
Luistamaton kädensija helpottaa sekä kuiva- että märkäajoa. Laitteen käyttö suihkussa tai kylvyssä on hellävaraista ja miellyttävää.
4.0
5:stä
139
Arviot
81%
suosittelee tätä tuotetta
Solbader
20/04/2017
Norge
Vahvistettu ostaja
Veldig godt produkt
Kan brukes på hele kroppen. Napper ikke, og lager ingen sår. Trenger intet annet apparat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Lenalu66
26/11/2015
Norge
Vahvistettu ostaja
Heilt utmerka..
Er kjempefornøyd med produktet...:)...Er lett å bruke..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Skånsom og effektiv hårfjerning
ulam
09/11/2018
United Kingdom
Great little shaver
I love the way it looks and how easy it is to use. I only use it for dry shave, it's great for those emergency moments when you want to wear a skirt and forgot to shave :) I take it with me when I travel and never have to worry about any other shaving accessories. It is a bit noisy so it takes a minute to get use to it. I'm only giving 4 stars for Performance as the finish is not as silky but it still looks good! Overall it's a great little shaver and I would definitely recommend it.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Essential HP6341/00 Wet and Dry electric shaver