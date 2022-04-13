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SatinShave Essential Hellävaraista ja tehokasta karvanpoistoa
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HP6341/00
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Milloin ladyshaverin teräverkko on vaihdettava?
Voiko Philips-ladyshaveria käyttää suihkussa tai kylvyssä?
Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Onko teräverkon käyttö turvallista koko vartalolla?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-ladyshaverilla?
SatinShave EssentialTeräosa
ShaversPuhdistusharja
SatinShave EssentialKampaosa
Philips-ladyshaver ei toimi
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