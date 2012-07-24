Tack för din kommentar. Ledsen att höra att du inte är helt nöjd med din epilator. Här följer några tips som du kan prova: - Se till att huden är ren och helt torr när du epilerar - optimal hårlängd är 3-4 mm - Se till att huvudet på epilatorn är vinklat I 90° från huden Hoppas dessa tips är till någon nytta!