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  • Nauti sileistä sääristä pitkään
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  • Nauti sileistä sääristä pitkään
  • Nauti sileistä sääristä pitkään
  • Nauti sileistä sääristä pitkään
  • Nauti sileistä sääristä pitkään
  • Nauti sileistä sääristä pitkään
  • Nauti sileistä sääristä pitkään
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  • Nauti sileistä sääristä pitkään
  • Nauti sileistä sääristä pitkään
  • Nauti sileistä sääristä pitkään
  • Nauti sileistä sääristä pitkään
  • Nauti sileistä sääristä pitkään

Tuotanto lopetettu

SatinelleSatinelle-epilaattori

HP6400/00

3.9
| (10) Arviot
Nauti sileistä sääristä pitkään
Philipsin epilaattorin ansiosta voit nauttia sileistä sääristä pitkään. Laite irrottaa karvat juurineen, sääret pysyvät sileinä jopa neljä viikkoa.
Näytä kaikki edut

Nopea ja tehokas epilaattori

Nauti sileistä sääristä pitkään

  • Jalat

Tehokas epilointijärjestelmä poistaa karvat juurineen

Tehokas epilointijärjestelmä poistaa karvat juurineen

Epilaattorissa on tehokas epilointijärjestelmä, joka jättää ihon sileäksi ja sängettömäksi jopa viikoiksi

Profiloitu, ergonominen muotoilu miellyttävään käsittelyyn

Profiloitu, ergonominen muotoilu miellyttävään käsittelyyn

Pyöreä muoto istuu täydellisesti käteen ja tekee ihokarvojen poistosta miellyttävää. Ja se on myös tyylikkään näköinen!

Kaksi nopeusasetusta: hellävarainen epilointi ja maksimiteho

Kaksi nopeusasetusta: hellävarainen epilointi ja maksimiteho

Nopeusasetus ohuille ihokarvoille ja vaikeasti saavutettaville alueille.

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

10

Arviot

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

19/05/2020

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Funktioniert immer noch

Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)

Edut

Langlebiges Produkt

Haitat

Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

16/04/2013

Italia

Italia

ottinmo

ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

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