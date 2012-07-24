2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP6400/00
Jalat
Epilaattorissa on tehokas epilointijärjestelmä, joka jättää ihon sileäksi ja sängettömäksi jopa viikoiksi
Pyöreä muoto istuu täydellisesti käteen ja tekee ihokarvojen poistosta miellyttävää. Ja se on myös tyylikkään näköinen!
Nopeusasetus ohuille ihokarvoille ja vaikeasti saavutettaville alueille.
3.9
5:stä
10
Arviot
smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
MoFe
19/05/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Funktioniert immer noch
Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)
Edut
Langlebiges Produkt
Haitat
Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
zanarinilara
16/04/2013
Italia
ottinmo
ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle