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Tuotanto lopetettu

SatinelleEpilaattori

HP6402/00

3.2

| (5) Arviot

Nauti sileistä sääristä pitkään

Philipsin epilaattorin ansiosta voit nauttia sileistä sääristä pitkään. Laite irrottaa karvat juurineen, sääret pysyvät sileinä jopa neljä viikkoa.

Näytä kaikki edut

Nopea ja tehokas epilaattori

Nauti sileistä sääristä pitkään

  • Tehotarkkuuspää

Efficiency cap -pää tehokkaaseen karvojen poistoon

Efficiency cap -pää tehokkaaseen karvojen poistoon

Efficiency cap -pää asettaa epilaattorin parhaaseen karvojenpoistoasentoon

Tehokas epilointijärjestelmä poistaa karvat juurineen

Tehokas epilointijärjestelmä poistaa karvat juurineen

Epilaattorissa on tehokas epilointijärjestelmä, joka jättää ihon sileäksi ja sängettömäksi jopa viikoiksi

Profiloitu, ergonominen muotoilu miellyttävään käsittelyyn

Profiloitu, ergonominen muotoilu miellyttävään käsittelyyn

Pyöreä muoto istuu täydellisesti käteen ja tekee ihokarvojen poistosta miellyttävää. Ja se on myös tyylikkään näköinen!

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.2

5:stä

5

Arviot

3
2

24/02/2017

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottimo prodotto

Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epilatore

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epilatore

11/10/2011

Nederland

Nederland

zeer gemakkelijk te gebruiken

zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

16/05/2016

Italia

Italia

acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.

Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epilatore

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epilatore

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