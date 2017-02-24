2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP6402/00
Nauti sileistä sääristä pitkään
Philipsin epilaattorin ansiosta voit nauttia sileistä sääristä pitkään. Laite irrottaa karvat juurineen, sääret pysyvät sileinä jopa neljä viikkoa.
Tehotarkkuuspää
Efficiency cap -pää asettaa epilaattorin parhaaseen karvojenpoistoasentoon
Epilaattorissa on tehokas epilointijärjestelmä, joka jättää ihon sileäksi ja sängettömäksi jopa viikoiksi
Pyöreä muoto istuu täydellisesti käteen ja tekee ihokarvojen poistosta miellyttävää. Ja se on myös tyylikkään näköinen!
3.2
5:stä
5
Arviot
elena66
24/02/2017
Italia
Vahvistettu ostaja
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epilatore
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epilatore
lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epilatore
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6402/00 Epilatore