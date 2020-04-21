2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP6420/00
säärille
Johdollinen epilaattori
Ergonominen runko
Pyöreä muoto istuu täydellisesti käteen ja tekee ihokarvojen poistosta miellyttävää. Ja se on myös tyylikkään näköinen!
Tämän epilaattorin hellävaraiset epilointilevyt poistavat jopa 0,5 mm:n ihokarvat ärsyttämättä ihoa.
Epilaattorissa on pestävä epilointipää. Se voidaan irrottaa ja puhdistaa juoksevan veden alla.
3.9
5:stä
123
Arviot
sida44
21/04/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Funkar bra
Köpte den för att ta bort hår på övre delen av ryggen och axlarna, dom har alltid irriterat mig. Till detta fungerar den verkligen mycket bra. Men man kan behöva få hjälp av någon, svårt att komma åt själv.
Edut
Enkel och billig
Haitat
Hög ljudvolym
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP6425/01 Epilator
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP6425/01 Epilator
Mirveta80
02/09/2016
Danmark
Vahvistettu ostaja
Dette produkt er fantastisk
Bestemt vil Anbefal til alle dammer jeg er super tilfreds
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator
Sammykin
22/07/2018
United Kingdom
Excellent
Everything I would expect from Philips. Neat and easy to hold. Ergonomically designed to use on legs and underarm. Lightweight enough to use for travel. Good long electric cord. Sturdy good quality plug. Makes an excellent job or removing all my leg hairs including short awkward ones.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator