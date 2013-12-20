2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tunne satiininpehmeä kosketus
Philips SatinSoft -epilaattorin ihoa hoitava järjestelmä suojaa ihoa nyppimisen tunteelta ja maksimoi hygieenisyyden.
Ihoa hoitava järjestelmä
Herkkien ihoalueiden suojus
Ainutlaatuinen Philips-muotoilu, jonka hypoallergeeniset harjakset takaavat optimaalisen hygienian. Se sopii täydellisesti käteesi, joten käsittely on helppoa kaikissa olosuhteissa sekä kuivalla ja märällä iholla.
Kevyesti värisevä hierontapalkki stimuloi ja rauhoittaa ihoa.
Tämän epilaattorin hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.
3.8
5:stä
10
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Gloria83
20/05/2017
Italia
Vahvistettu ostaja
Buon prodotto
Il prodotto è funzionale, facile da usare e da pulire. E anche carino esteticamente. Lo consiglierei, ottimo il rapporto qualità/prezzo...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Epilatore
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Epilatore