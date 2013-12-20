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Tuotanto lopetettu

SatinSoftEpilaattori

HP6519/01

3.8

| (10) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Tunne satiininpehmeä kosketus

Philips SatinSoft -epilaattorin ihoa hoitava järjestelmä suojaa ihoa nyppimisen tunteelta ja maksimoi hygieenisyyden.

Näytä kaikki edut

Skin Care -järjestelmällä varustettu epilaattori

Tunne satiininpehmeä kosketus

  • Ihoa hoitava järjestelmä

  • Herkkien ihoalueiden suojus

Kuorintaharjalla entistäkin kirkkaampi iho

Kuorintaharjalla entistäkin kirkkaampi iho

Ainutlaatuinen Philips-muotoilu, jonka hypoallergeeniset harjakset takaavat optimaalisen hygienian. Se sopii täydellisesti käteesi, joten käsittely on helppoa kaikissa olosuhteissa sekä kuivalla ja märällä iholla.

Värisevä hierontapalkki stimuloi ihoa

Värisevä hierontapalkki stimuloi ihoa

Kevyesti värisevä hierontapalkki stimuloi ja rauhoittaa ihoa.

Hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Tämän epilaattorin hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

10

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

2

20/12/2013

España

España

perfecta!

me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Depiladora

02/07/2013

España

España

excelentes resultados

Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Depiladora

20/05/2017

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Buon prodotto

Il prodotto è funzionale, facile da usare e da pulire. E anche carino esteticamente. Lo consiglierei, ottimo il rapporto qualità/prezzo...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Epilatore

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinSoft HP6519/01 Epilatore

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