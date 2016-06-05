Depuis que ce SatinSoft est arrivé dans ma salle de bains je ne peux plus m'en passer ! Beaucoup d'appréhension concernant ce genre de produit après 10 ans de rasoir manuel. Mais en réalité il faut juste se lancer ! J'ai réellement été conquise par cet épilateur électrique ! Tout d'abord, il faut l'avouer, il est très joli : bleu, vert d'eau et blanc. C'est un bel objet design et la prise en main se fait tout naturellement. Il ne pince pas la peau et ôte les poils en douceur ! On peut l'utiliser "à sec", sous la douche ou dans le bain, ou sur peau humide en sortant de l'eau. Dans tous les cas il est performant et permet aux plus sensibles d'atténuer la sensation d'épilation. Les deux embouts disponibles sont très pratiques : un spécial petites zones (maillot/aisselles), et un "mini-massage". La brosse exfoliante est très esthétique et pratique, une très bonne prise en main. La brossette de nettoyage est un petit plus non négligeable. Le cordon pour charger l'appareil est correct, ni trop court ni trop long. Concernant la batterie le temps d'utilisation est très convenable. Le système de voyant permet de se repèrer quant au niveau de charge de l'appareil. Le seul petit inconvénient pourrait être le bruit de l'appareil, mais cela concerne tous les épilateurs. Un peu surprenant au début, on s'y habitue très vite. Et puis ce n'est pas si gênant non plus ! Je le conseille vraiment à toutes celles qui hésitent à franchir le cap. Ma peau est bien plus douce qu'avec un rasoir manuel, et, après 5 minutes d'utilisation il n'y a plus aucune crainte ni appréhension. Je suis ravie d'avoir ce SatinSoft dans mon tirroir de salle de bains et j'adore m'en servir, c'est devenu un moment plaisir !