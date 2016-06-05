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Tuotanto lopetettu

SatinSoftEpilaattori

HP6521/01

4.2

| (29) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

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Philips SatinSoft -epilaattorin ihoa hoitava järjestelmä suojaa ihoa nyppimisen tunteelta ja maksimoi hygieenisyyden. Wet & Dry, mukava käyttää suihkussa. Mukana herkkien ihoalueiden suojus.

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Kuorintaharjalla entistäkin kirkkaampi iho

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Värisevä hierontapalkki stimuloi ihoa

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Kevyesti värisevä hierontapalkki stimuloi ja rauhoittaa ihoa.

Hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Tämän epilaattorin hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

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4.2

5:stä

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2

05/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I love this product, very easy to use and de result is fantastic.

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Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator

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Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator

24/05/2015

France

France

Ma revolution epilation

Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie

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Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/01 Épilateur

03/12/2014

België

België

tres bon produit je conseille

j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.

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Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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