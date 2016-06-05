2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tunne satiininpehmeä kosketus
Philips SatinSoft -epilaattorin ihoa hoitava järjestelmä suojaa ihoa nyppimisen tunteelta ja maksimoi hygieenisyyden. Wet & Dry, mukava käyttää suihkussa. Mukana herkkien ihoalueiden suojus.
Ihoa hoitava järjestelmä
Kuiva- ja märkäajo
Ainutlaatuinen Philips-muotoilu, jonka hypoallergeeniset harjakset takaavat optimaalisen hygienian. Se sopii täydellisesti käteesi, joten käsittely on helppoa kaikissa olosuhteissa sekä kuivalla ja märällä iholla.
Kevyesti värisevä hierontapalkki stimuloi ja rauhoittaa ihoa.
Tämän epilaattorin hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.
4.2
5:stä
29
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
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Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/01 Épilateur
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Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/01 Épilateur
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinSoft HP6521/01 Épilateur