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Tuotanto lopetettu

Hiustenkuivain

HP8116/00

1 palkinto

Entistä parempaa hoitoa hiuksillesi

Kuivaa hiuksesi hallitusti uudella 1400 W:n Care&Control-hiustenkuivaimella

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Care&Control-hiustenkuivain

Entistä parempaa hoitoa hiuksillesi

  • 1400 W

  • Care&Control

  • Taitettava

1400 W - nopea ja hellävarainen kuivaus

1400 W - nopea ja hellävarainen kuivaus

Tämä 1400 W:n hiustenkuivain tuottaa optimaalisen ilmavirran ja hellävaraisen kuivaustehon. Saat upean tuloksen joka päivä.

Kolme joustavaa asetusta parantavat hallintaa

Kolme joustavaa asetusta parantavat hallintaa

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tuloksen mukaan. Kolmella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

Kääntyvä kahva helpottaa kuljettamista

Kääntyvä kahva helpottaa kuljettamista

Hiustenkuivaimessa on kääntyvä kahva, joten pienikokoinen kuivain mahtuu helposti ahtaimpiin paikkoihin. Voit ottaa sen mukaasi kaikkialle.

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-612375

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