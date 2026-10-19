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53
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Sekunnit
Tuotanto lopetettu
HP8116/00
Entistä parempaa hoitoa hiuksillesi
Kuivaa hiuksesi hallitusti uudella 1400 W:n Care&Control-hiustenkuivaimella
1400 W
Care&Control
Taitettava
Tämä 1400 W:n hiustenkuivain tuottaa optimaalisen ilmavirran ja hellävaraisen kuivaustehon. Saat upean tuloksen joka päivä.
Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tuloksen mukaan. Kolmella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.
Hiustenkuivaimessa on kääntyvä kahva, joten pienikokoinen kuivain mahtuu helposti ahtaimpiin paikkoihin. Voit ottaa sen mukaasi kaikkialle.
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