2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
ThermoProtect Ionic
2200 W
Ionic Care
Hierova diffuusori
Tämän hiustenkuivain edustaa nykyaikaista ja hienostunutta muotoilua. Pehmeät ääriviivat ja pitkänomainen muoto ovat hienovaraisen naisellisia. Laadukkaat materiaalit ja pinnoitteet kertovat tuotteen ylivertaisesta suorituskyvystä.
ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.
Tämä 2200 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
4.7
5:stä
136
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
martin
20/06/2016
Suomi
ohjausnapit voisi olla helpommin käyttää
ohjausnpait ovat liian hankalia käyttää ja kaikista ohjelimista ei ole selvää suomenkileistä ohjetta. Tuote on laadukas ja tulokset hyviä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8233/00 Hiustenkuivain
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8233/00 Hiustenkuivain
Yaduma
19/01/2018
United Kingdom
Great value
feels good to use and doesn't damage hair. Love it. My thin curly hair looks great!
Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
YARG
24/11/2015
United Kingdom
FANtastic, splendid hair-dryer, a pleasure to use. . .
An easy-to-use dryer, made by a very trust-worthy, reliable, world-famous firm,- this electrical-product is fabulous. It has a nicely balanced feel, and is not heavy. Its switches superbly regulate for splendid controls to its air-blow and warmness. Its body is well shaped and of good-quality plastic. All-in-all, deem it to be as good, and valuable a hair-dryer as any-one should wish for.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer