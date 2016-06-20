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  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
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  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa

Tuotanto lopetettu

DryCare AdvancedHiustenkuivain

HP8233/00

4.7
| (136) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta
ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
Hellävarainen ja nopea hiustenkuivain. Useita eri nopeus- ja lämpötila-asetuksia. ThermoProtect-tekniikka kuivaa hiuksesi nopeasti tasaisessa ja hoitavassa lämpötilassa. Mukana Ionic Care ja TurboBoost.
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Hierova diffuusori ja 11 mm muotoilusuutin

ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Ionic Care

  • Hierova diffuusori

Tyylikäs ja naisellinen muotoilu korostaa suorituskykyä ja laatua

Tyylikäs ja naisellinen muotoilu korostaa suorituskykyä ja laatua

Tämän hiustenkuivain edustaa nykyaikaista ja hienostunutta muotoilua. Pehmeät ääriviivat ja pitkänomainen muoto ovat hienovaraisen naisellisia. Laadukkaat materiaalit ja pinnoitteet kertovat tuotteen ylivertaisesta suorituskyvystä.

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.

Ammattilaistasoinen 2200 W - täydellinen tulos.

Ammattilaistasoinen 2200 W - täydellinen tulos.

Tämä 2200 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

136

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

1

20/06/2016

Suomi

Suomi

ohjausnapit voisi olla helpommin käyttää

ohjausnpait ovat liian hankalia käyttää ja kaikista ohjelimista ei ole selvää suomenkileistä ohjetta. Tuote on laadukas ja tulokset hyviä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8233/00 Hiustenkuivain

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8233/00 Hiustenkuivain

19/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value

feels good to use and doesn't damage hair. Love it. My thin curly hair looks great!

Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer

Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer

24/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

FANtastic, splendid hair-dryer, a pleasure to use. . .

An easy-to-use dryer, made by a very trust-worthy, reliable, world-famous firm,- this electrical-product is fabulous. It has a nicely balanced feel, and is not heavy. Its switches superbly regulate for splendid controls to its air-blow and warmness. Its body is well shaped and of good-quality plastic. All-in-all, deem it to be as good, and valuable a hair-dryer as any-one should wish for.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer

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