2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tasainen lämmön jakautuminen
2300 W
ThermoProtect Ionic
Diffuusori
Philipsin edistynyt EHD-tekniikka tarkoittaa sitä, että kuivaimessa on ainutlaatuinen ilmanpoistoaukko, jonka ansiosta lämpö jakautuu aina tasaisesti – korkeissakin lämpötiloissa – eikä vahingollisia kuumia kohtia synny. Tämä suojaa hiuksia ylikuumenemiselta ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.
ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.
Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
4.2
5:stä
29
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
JK123
16/01/2023
Sverige
Fantastisk hårtork
Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.
Edut
Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork
MissyB
17/10/2016
United Kingdom
Would recommend it
I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8260/03 Hairdryer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8260/03 Hairdryer
somuch
21/01/2016
France
Vahvistettu ostaja
Excellent produit
Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux