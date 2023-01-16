Even Heat Distribution -tekniikka vähentää ylikuumenemista

Philipsin edistynyt EHD-tekniikka tarkoittaa sitä, että kuivaimessa on ainutlaatuinen ilmanpoistoaukko, jonka ansiosta lämpö jakautuu aina tasaisesti – korkeissakin lämpötiloissa – eikä vahingollisia kuumia kohtia synny. Tämä suojaa hiuksia ylikuumenemiselta ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.