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  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
  • Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille

Tuotanto lopetettu

DryCare PrestigeHiustenkuivain

HP8260/00

4.2
| (29) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille
Philips ProCare -hiustenkuivaimen edistyksellinen EHD™-tekniikka suojelee hiuksia ylikuumenemiselta. Ainutlaatuinen ilmanpoistoaukko levittää lämmön hiuksiin hellävaraisemmin ja välttää hiuksia ja päänahkaa vahingoittavia lämpötiloja.
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Erittäin hellävarainen hiustenkuivain

Enemmän suojaa terveille, kiiltäville hiuksille

  • Tasainen lämmön jakautuminen

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Diffuusori

Even Heat Distribution -tekniikka vähentää ylikuumenemista

Even Heat Distribution -tekniikka vähentää ylikuumenemista

Philipsin edistynyt EHD-tekniikka tarkoittaa sitä, että kuivaimessa on ainutlaatuinen ilmanpoistoaukko, jonka ansiosta lämpö jakautuu aina tasaisesti – korkeissakin lämpötiloissa – eikä vahingollisia kuumia kohtia synny. Tämä suojaa hiuksia ylikuumenemiselta ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.

ThermoProtect-lämpötila on optimaalinen kuivauslämpötila

ThermoProtect-lämpötila on optimaalinen kuivauslämpötila

ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

29

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

1

16/01/2023

Sverige

Sverige

Fantastisk hårtork

Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.

Edut

Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

17/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Would recommend it

I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8260/03 Hairdryer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8260/03 Hairdryer

21/01/2016

France

France

Vahvistettu ostaja

Excellent produit

Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

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