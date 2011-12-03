2 vuoden takuu
Liity nyt
Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme
11
d
Päivät
15
h
Tunnit
52
m
Minuutit
43
s
Sekunnit
Tuotanto lopetettu
Luonnollista pehmeyttä ja runsautta
Philips-hiustenmuotoilijalla saat luonnollisen suoristustuloksen ja juuri sopivasti runsautta hiuksiisi nopeasti, hellävaraisesti ja helposti.
Täydellisen puristuksen säädön ansiosta keraamiset levyt puristavat hiuksia juuri sopivasti, jolloin saat upean sileän kampauksen, joka korostaa hiustesi luonnollista runsautta.
.
Digitaalisten lämpöasetusten ansiosta voit valita haluamasi toiminnon nopeasti tai säätää lämpötilaa digitaalisessa näytössä. Saat aina täydellisen lämpötilan hiusten ja tarpeiden mukaan. Täydellinen tulos nappia painamalla.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
4.0
5:stä
5
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8297/00 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8297/00 Straightener
23/02/2011
España
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8297/00 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8297/00 Straightener
kika33
08/11/2012
Italia
Questa piastra è meravigliosa
Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8297/00 Piastra per capelli
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8297/00 Piastra per capelli