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Tuotanto lopetettu

Suoristin

HP8297/00

4

| (5) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Luonnollista pehmeyttä ja runsautta

Philips-hiustenmuotoilijalla saat luonnollisen suoristustuloksen ja juuri sopivasti runsautta hiuksiisi nopeasti, hellävaraisesti ja helposti.

Näytä kaikki edut

Luonnollisen suorat hiukset

Luonnollista pehmeyttä ja runsautta

Täydellisen puristuksen säädön ansiosta saat sileään kampaukseen luonnollista runsautta

Täydellisen puristuksen säädön ansiosta saat sileään kampaukseen luonnollista runsautta

Täydellisen puristuksen säädön ansiosta keraamiset levyt puristavat hiuksia juuri sopivasti, jolloin saat upean sileän kampauksen, joka korostaa hiustesi luonnollista runsautta.

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

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Digitaaliset lämpöasetukset takaavat sileät tulokset hiustyypistä riippumatta

Digitaaliset lämpöasetukset takaavat sileät tulokset hiustyypistä riippumatta

Digitaalisten lämpöasetusten ansiosta voit valita haluamasi toiminnon nopeasti tai säätää lämpötilaa digitaalisessa näytössä. Saat aina täydellisen lämpötilan hiusten ja tarpeiden mukaan. Täydellinen tulos nappia painamalla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

5

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

03/12/2011

Nederland

Nederland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8297/00 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8297/00 Straightener

23/02/2011

España

España

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8297/00 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8297/00 Straightener

08/11/2012

Italia

Italia

Questa piastra è meravigliosa

Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8297/00 Piastra per capelli

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8297/00 Piastra per capelli

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