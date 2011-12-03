Digitaaliset lämpöasetukset takaavat sileät tulokset hiustyypistä riippumatta

Digitaalisten lämpöasetusten ansiosta voit valita haluamasi toiminnon nopeasti tai säätää lämpötilaa digitaalisessa näytössä. Saat aina täydellisen lämpötilan hiusten ja tarpeiden mukaan. Täydellinen tulos nappia painamalla.