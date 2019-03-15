2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Helppo suoristus ja kiilto
Essential Care -suoristimen pitkät suoristuslevyt on suunniteltu nopeaan ja helppoon käyttöön. Saat upean suoristustuloksen entistä nopeammin ja hellävaraisemmin.
Pitkät levyt (100 mm)
210 °C:n ammattimainen lämpö
Keraamiset levyt
Pitkien levyjen ansiosta hiuskontakti on parempi ja hiukset suoristuvat nopeammin.
Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.
Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa
4.2
5:stä
6
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
rociopl
15/03/2019
España
Gran calidad a un buen precio
Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care
jeanmanath
18/12/2015
France
Vahvistettu ostaja
Produit de bonne qualité
Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care
Débo
15/04/2016
France
Bon produit
[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care