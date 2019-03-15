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Tuotanto lopetettu

Essential Care

HP8319/00

4.2

| (6) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Helppo suoristus ja kiilto

Essential Care -suoristimen pitkät suoristuslevyt on suunniteltu nopeaan ja helppoon käyttöön. Saat upean suoristustuloksen entistä nopeammin ja hellävaraisemmin.

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100 mm:n levyt

Helppo suoristus ja kiilto

  • Pitkät levyt (100 mm)

  • 210 °C:n ammattimainen lämpö

  • Keraamiset levyt

Pitkät levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Pitkät levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Pitkien levyjen ansiosta hiuskontakti on parempi ja hiukset suoristuvat nopeammin.

210°C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

210°C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.

Lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

6

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

15/03/2019

España

España

Gran calidad a un buen precio

Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care

18/12/2015

France

France

Vahvistettu ostaja

Produit de bonne qualité

Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care

15/04/2016

France

France

Bon produit

[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8319/00 Essential Care

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