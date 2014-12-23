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Tuotanto lopetettu
Helppo suoristus Ion Shinella
Essential Care -suoristimen pitkät suoristuslevyt ja ionisoiva käsittely on suunniteltu erityisesti nopeaan ja helppoon käyttöön. Saat upean kiiltävän suoristustuloksen entistä nopeammin ja hellävaraisemmin.
Pitkät keraamiset levyt (100 mm)
210 °C:n ammattimainen lämpö
Ionisoiva käsittely
Pitkien levyjen ansiosta hiuskontakti on parempi ja hiukset suoristuvat nopeammin.
Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.
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4.6
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8320/03 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8320/03 Straightener
JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Vahvistettu ostaja
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8320/00 Essential Care ion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8320/00 Essential Care ion
myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8320/00 Essential Care ion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8320/00 Essential Care ion