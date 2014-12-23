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Tuotanto lopetettu

Essential Care ion

HP8320/00

4.6

| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Helppo suoristus Ion Shinella

Essential Care -suoristimen pitkät suoristuslevyt ja ionisoiva käsittely on suunniteltu erityisesti nopeaan ja helppoon käyttöön. Saat upean kiiltävän suoristustuloksen entistä nopeammin ja hellävaraisemmin.

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100 mm:n levyt

Helppo suoristus Ion Shinella

  • Pitkät keraamiset levyt (100 mm)

  • 210 °C:n ammattimainen lämpö

  • Ionisoiva käsittely

Pitkät levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Pitkät levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Pitkien levyjen ansiosta hiuskontakti on parempi ja hiukset suoristuvat nopeammin.

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

210°C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

210°C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

23/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

beutiful product

I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8320/03 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8320/03 Straightener

21/12/2015

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Geweldig product

Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8320/00 Essential Care ion

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8320/00 Essential Care ion

15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8320/00 Essential Care ion

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8320/00 Essential Care ion

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