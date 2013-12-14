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  • Ion Shine suoristaa hellästi
  • Ion Shine suoristaa hellästi
  • Ion Shine suoristaa hellästi
  • Ion Shine suoristaa hellästi
  • Ion Shine suoristaa hellästi
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  • Ion Shine suoristaa hellästi
  • Ion Shine suoristaa hellästi
  • Ion Shine suoristaa hellästi
  • Ion Shine suoristaa hellästi

Tuotanto lopetettu

Care SilkySmooth

HP8333/00

4
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Ion Shine suoristaa hellästi
Philips Care -suoristimen hellävaraiset levyt vähentävät huomattavasti kitkaa ja hiusten katkeamista, ja jättävät hiukset sileiksi ja kiiltäviksi.
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Tasaiset suoristinlevyt

Ion Shine suoristaa hellästi

  • Keraamiset levyt

  • 140–220 °C:n lämpötila

  • Ionisoiva käsittely

Keraamiset SilkySmooth-levyt ovat 2 kertaa hellemmät hiuksille

Keraamiset SilkySmooth-levyt ovat 2 kertaa hellemmät hiuksille

Keramiikka on mikroskooppisen sileä ja luonnostaan kestävä materiaali, joten se sopii täydellisesti suoristinlevyjen valmistukseen. SilkySmooth-suoristimen levyjen valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota keramiikan liukumiskykyyn ja hoitaviin ominaisuuksiin, joten lopputuloksena on kauniin kiiltävät hiukset.

Tarkasti säädettävä lämpötila 220 °C

Tarkasti säädettävä lämpötila 220 °C

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-612375

Arviot

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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

14/12/2013

España

España

perfecta

plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8333/00 Care SilkySmooth

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8333/00 Care SilkySmooth

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