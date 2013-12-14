2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Keraamiset levyt
140–220 °C:n lämpötila
Ionisoiva käsittely
Keramiikka on mikroskooppisen sileä ja luonnostaan kestävä materiaali, joten se sopii täydellisesti suoristinlevyjen valmistukseen. SilkySmooth-suoristimen levyjen valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota keramiikan liukumiskykyyn ja hoitaviin ominaisuuksiin, joten lopputuloksena on kauniin kiiltävät hiukset.
Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Palkinnot
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8333/00 Care SilkySmooth
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8333/00 Care SilkySmooth