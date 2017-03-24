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Tuotanto lopetettu

ProCare-suoristin

HP8339/20

5

| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Täydellinen tyyli jatkuvan hellällä lämmöllä

Philips ProCare -suoristimen uudet Dual-Care™-levyt suojelevat hiuksia ylikuumenemiselta tasaisella lämmöllä ja EHD Technology™ -tekniikalla

Näytä kaikki edut

Täydellinen tyyli jatkuvan hellällä lämmöllä

  • Keraamiset levyt

  • Tasainen lämmönjakautuminen 199 °C

  • Ionisoiva käsittely

  • 15 sekunnin kuumenemisaika

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Even Heat Distribution -tekniikka suojaa hiuksia kuumuudelta

Philipsin EHD+-tekniikan ansiosta hiustenmuotoilija jakaa lämmön tasaisesti - myös käytettäessä korkeita lämpötiloja, ja estää vahingolliset erittäin kuumat kohdat. Se suojaa hiuksia ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.

Hellä ja tehokas suoristin tasaisella lämmöllä

Hellä ja tehokas suoristin tasaisella lämmöllä

Tämä suoristin toimii luotettavan tasaisella lämmöllä. Tehokkaan lämmittimen ansiosta voit suoristaa hiuksesi hellävaraisesti - lopputuloksesta tinkimättä!

Tekniset tiedot

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Arviot

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5:stä

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Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

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24/03/2017

Suisse

Suisse

Top Funktionen

Einfach in der Bedienung. Tolles Resultat. Sehr empfehlenswert

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Arvioitu tuote: HP8339/00 Haarglätter

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Arvioitu tuote: HP8339/00 Haarglätter

19/03/2015

France

France

excellent produit

Je le recommande bien, très efficace, simple et rend les cheveux lisses très rapidement.

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Arvioitu tuote: HP8339/20 Lisseur ProCare

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Arvioitu tuote: HP8339/20 Lisseur ProCare

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Schonendes und effizientes Glätten der Haare dank neuer Technologie

Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Haarglätter den Haaren schädigen, sie abbrechen und stumpf aussehen lassen. Das Gerät von Philips ProCare ist anders, die Temperatur wird nämlich kontrolliert und konstant bei unter 200°C gehalten. Die deutliche Temperaturreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Glätteisen sorgt dafür, dass das Haar schonend geglättet wird. Trotz der niedrigeren Temperaturstufe ist das Styling überzeugend: Mein Haar ist gut geglättet, fühlt sich weich und gepflegt an. Je nach Haartyp stehen drei Temperaturstufen zur Auswahl. Die Glättplatten werden in Sekundenschnelle auf die gewählte Temperatur aufgeheizt, ein digitales Display informiert über den aktuellen Status. Dank der Hinweise in der Gebrauchsanweisung ist es mir als ungeübter Person sofort möglich gewesen, die Haare ohne den berüchtigten „Knick“ am Haaransatz zu stylen. Einzig mit dem Styling von Wellen hatte ich kleinere Schwierigkeiten, denn sie sind mir nicht „knickfrei“ gelungen. Nach ein wenig Übung ist das sicher aber auch kein Problem mehr. Die Touch-Up-Funktion ist ideal, um einen Look aufzufrischen. Hierbei wird die Temperatur reduziert, um besonders schonend nachzuglätten. Sie reicht meiner Erfahrung nach völlig aus, wenn man recht feines Haar hat oder es zuvor schon geglättet hat. Wie alle Philips-Geräte ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Handhabung des Haarglätters absolut überzeugend. Das Gerät ist fast intuitiv zu bedienen, es sieht sehr schick aus und das lange Stromkabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Stylen. Die Heizplatten sind so platziert, dass sie die Haut nicht berühren können. Fazit: Überzeugende Stylingergebnisse, konstante Temperatur ermöglicht Glätten ohne Beanspruchung der Haare!

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Arvioitu tuote: HP8339/00 Haarglätter

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Arvioitu tuote: HP8339/00 Haarglätter

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