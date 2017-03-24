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Tuotanto lopetettu
Täydellinen tyyli jatkuvan hellällä lämmöllä
Philips ProCare -suoristimen uudet Dual-Care™-levyt suojelevat hiuksia ylikuumenemiselta tasaisella lämmöllä ja EHD Technology™ -tekniikalla
Keraamiset levyt
Tasainen lämmönjakautuminen 199 °C
Ionisoiva käsittely
15 sekunnin kuumenemisaika
Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Philipsin EHD+-tekniikan ansiosta hiustenmuotoilija jakaa lämmön tasaisesti - myös käytettäessä korkeita lämpötiloja, ja estää vahingolliset erittäin kuumat kohdat. Se suojaa hiuksia ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.
Tämä suoristin toimii luotettavan tasaisella lämmöllä. Tehokkaan lämmittimen ansiosta voit suoristaa hiuksesi hellävaraisesti - lopputuloksesta tinkimättä!
5.0
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Muuseli
24/03/2017
Suisse
Top Funktionen
Einfach in der Bedienung. Tolles Resultat. Sehr empfehlenswert
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8339/00 Haarglätter
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8339/00 Haarglätter
mar86
19/03/2015
France
excellent produit
Je le recommande bien, très efficace, simple et rend les cheveux lisses très rapidement.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8339/20 Lisseur ProCare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8339/20 Lisseur ProCare
Berlinerin
25/06/2012
Deutschland
Schonendes und effizientes Glätten der Haare dank neuer Technologie
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Haarglätter den Haaren schädigen, sie abbrechen und stumpf aussehen lassen. Das Gerät von Philips ProCare ist anders, die Temperatur wird nämlich kontrolliert und konstant bei unter 200°C gehalten. Die deutliche Temperaturreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Glätteisen sorgt dafür, dass das Haar schonend geglättet wird. Trotz der niedrigeren Temperaturstufe ist das Styling überzeugend: Mein Haar ist gut geglättet, fühlt sich weich und gepflegt an. Je nach Haartyp stehen drei Temperaturstufen zur Auswahl. Die Glättplatten werden in Sekundenschnelle auf die gewählte Temperatur aufgeheizt, ein digitales Display informiert über den aktuellen Status. Dank der Hinweise in der Gebrauchsanweisung ist es mir als ungeübter Person sofort möglich gewesen, die Haare ohne den berüchtigten „Knick“ am Haaransatz zu stylen. Einzig mit dem Styling von Wellen hatte ich kleinere Schwierigkeiten, denn sie sind mir nicht „knickfrei“ gelungen. Nach ein wenig Übung ist das sicher aber auch kein Problem mehr. Die Touch-Up-Funktion ist ideal, um einen Look aufzufrischen. Hierbei wird die Temperatur reduziert, um besonders schonend nachzuglätten. Sie reicht meiner Erfahrung nach völlig aus, wenn man recht feines Haar hat oder es zuvor schon geglättet hat. Wie alle Philips-Geräte ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Handhabung des Haarglätters absolut überzeugend. Das Gerät ist fast intuitiv zu bedienen, es sieht sehr schick aus und das lange Stromkabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Stylen. Die Heizplatten sind so platziert, dass sie die Haut nicht berühren können. Fazit: Überzeugende Stylingergebnisse, konstante Temperatur ermöglicht Glätten ohne Beanspruchung der Haare!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8339/00 Haarglätter
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8339/00 Haarglätter