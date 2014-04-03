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Tuotanto lopetettu

Care Straight & CurlSuoristin

HP8345/00

5

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

3 x hellävaraisemmin suorat ja kiharat hiukset

Uusi Philips Straight & Curl luo suoran, aaltoilevan tai kiharan hiustyylin entistä hellävaraisemmin. 3 x hellävaraisempi muotoilu ionisoivan käsittelyn, keraamisten Silky Smooth -levyjen ja digitaalisen lämpötilan säädön ansiosta

Näytä kaikki edut

Suoristin ja ionisoiva käsittely

3 x hellävaraisemmin suorat ja kiharat hiukset

  • Kaarevat keraamiset levyt

  • Tasainen lämmönjakautuminen 230 °C

  • Ionisoiva käsittely

230 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.

Kaarevilla levyillä luot helposti laineita ja loivia kiharoita

Keraamisilla ja kaarevilla Silky Smooth -levyillä laineiden ja kiharoiden tekeminen helpompaa kuin koskaan aiemmin. Kierrä hiukset kaarevien levyjen ympärille tai käännä vain hiusten latvat.

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Tekniset tiedot

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5.0

5:stä

3

Arviot

100%

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4
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03/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Hair straightners

After choosing the Philips hair straighteners I was delighted with the ease of use, the flexibility of styles and also for the smooth, silky condition of my hair after use. Excellent.

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Arvioitu tuote: Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener

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Arvioitu tuote: Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener

21/02/2014

Suisse

Suisse

Mein neuer Stylist

Ich bin begeistert! Der Haarglätter ist einfach in der Handhabung und im Gewicht nicht zu schwer. Das Design sieht sehr hochwertig aus. Ich habe sehr feines Haar was schnell bricht nach der Anwendung habe ich keine fliegenden Haare und das beste ist die Glättung hält bis zur nächsten Haarwäsche. Super ist das, die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann. Kann das Gerät nur weiter empfehlen.

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Arvioitu tuote: Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

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Arvioitu tuote: Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

25/04/2013

Suisse

Suisse

3 Looks mit einem Gerät

Der Haarglätter von Philips hat ein schönes schwarzes Design und liegt gut in der Hand. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass der Glätter eine automatische Tastensperre besitzt, sodass man beim glätten keine Angst haben muss, wenn man mal versehentlich auf die Tasten kommt. Die Keramikbeschichtung schont das Haar und verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Die Temperatur lässt sich beliebig einstellen von 160 – 230 Grad, sodass man jeden Look beliebig kreieren kann und die Temperatur seiner Haarstruktur anpassen kann. Für das Glätten der Haare musste ich nur zweimal durch die Haarsträhnen mit dem Glätter gehen. Von meinem alten Gerät bin ich es gewohnt mindestens viermal durch die einzelnen Haarsträhnen zu gehen, bis sie perfekt geglättet sind. Die Haare glänzen nach dem glätten und fallen sehr schön. Das Glätteisen hat gewölbte Platten, daher war ich anfangs etwas skeptisch, ob sich die Haare wirklich glätten lassen oder ob man eher nur Locken- und Wellenlooks damit kreieren kann. Doch es funktioniert und das sogar sehr gut. Durch die gewölbten Platten kann man perfekt Locken stylen und die Locken erhalten einen tollen Schwung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarglätter von Phillips, da man viele schöne Looks kreieren kann und die Temperatur auf seine Wünsche einstellen kann. Auch die Handhabung ist einfach und die Haare glänzen nach der Anwendung wie nach einem Friseurbesuch. Der Haarglätter ist innerhalb weniger Sekunden Einsatzbereit und wenn man ihn man versehentlich angelassen hat, schaltet er sich automatisch nach einer Stunde aus.

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Arvioitu tuote: Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

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