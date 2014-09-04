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Tuotanto lopetettu

Care Thick & Long HairSuoristin

HP8346/00

4

| (23) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Erityisesti tuuheille ja pitkille hiuksille: tyyliä nopeammin

Uusi Philips Care Thick & Long Hair + hiustensuoristin on suunniteltu erityisesti tuuheiden ja pitkin hiusten suoristamiseen. Sen 40 % leveämmillä levyillä ja irrotettavalla kaksitoimisella kammalla suoristaminen on helppoa.

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leveämmät suoristinlevyt

Erityisesti tuuheille ja pitkille hiuksille: tyyliä nopeammin

  • Keraamiset levyt

  • Tasainen lämmönjakautuminen 199 °C

  • Ionisoiva käsittely

230 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.

Erityisen leveillä levyillä parempi tulos pitkille ja tuuheille hiuksille

Tuuheiden tai pitkien hiusten suoristaminen voi joskus olla vaikeaa ja aikaa vievää. Levyt ovat usein liian kapeat eivätkä hiukset pysy niiden välissä, ja tuuheiden hiusten suoristaminen saattaa vaatia useita käsittelykertoja. Erityisen leveät suoristuslevyt on suunniteltu erityisesti tuuheille ja pitkille hiuksille. Leveissä levyissä on 40 % aiempaa enemmän suoristuspintaa ja ne suoristavat enemmän hiuksia kerralla, jolloin käsittelyaika lyhenee.

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

23

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

04/09/2014

Danmark

Danmark

Kan kun anbefales

Super hurtig ekspedition, holder det som er lovet kan kun anbefales sparer masser af tid for glatte langt hår, hår bliver ikke elektrisk. Smart funktion med temperatur den kan reguleres trin efter trin, venlig og forståeligt brugervejledning. Jeg ville kalde det must have når man i farten skal ser godt ude uden bruge masser af tid. Tak Philips det er rigtig god værktøj til os travle kvinder som ville ikke se kedelig ude i hverdagen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Glattejern

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Glattejern

26/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

τελεια ισιωτικη....

τελεια ισιωτικη..... μοναδικη κ πολλη πολλη καλη....

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Käyttöpäivä 2018-04-26

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Käyttöpäivä 2018-04-26

31/12/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Απίστευτη ισιωτική με ωραία χαρακτηριστικά.

Είναι απλά φανταστική την λάτρεψα από την πρώτη τούφα που ίσιωσα. Είναι πολλή δυνατή τα μαλλιά μου είναι πολυ σγουρά και αρκετά μακρια με το πρώτο πέρασμα η τούφα ήταν καρφί. Καταπληκτική.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

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