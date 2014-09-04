Erityisen leveillä levyillä parempi tulos pitkille ja tuuheille hiuksille

Tuuheiden tai pitkien hiusten suoristaminen voi joskus olla vaikeaa ja aikaa vievää. Levyt ovat usein liian kapeat eivätkä hiukset pysy niiden välissä, ja tuuheiden hiusten suoristaminen saattaa vaatia useita käsittelykertoja. Erityisen leveät suoristuslevyt on suunniteltu erityisesti tuuheille ja pitkille hiuksille. Leveissä levyissä on 40 % aiempaa enemmän suoristuspintaa ja ne suoristavat enemmän hiuksia kerralla, jolloin käsittelyaika lyhenee.