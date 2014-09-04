2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Erityisesti tuuheille ja pitkille hiuksille: tyyliä nopeammin
Uusi Philips Care Thick & Long Hair + hiustensuoristin on suunniteltu erityisesti tuuheiden ja pitkin hiusten suoristamiseen. Sen 40 % leveämmillä levyillä ja irrotettavalla kaksitoimisella kammalla suoristaminen on helppoa.
Keraamiset levyt
Tasainen lämmönjakautuminen 199 °C
Ionisoiva käsittely
Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.
Tuuheiden tai pitkien hiusten suoristaminen voi joskus olla vaikeaa ja aikaa vievää. Levyt ovat usein liian kapeat eivätkä hiukset pysy niiden välissä, ja tuuheiden hiusten suoristaminen saattaa vaatia useita käsittelykertoja. Erityisen leveät suoristuslevyt on suunniteltu erityisesti tuuheille ja pitkille hiuksille. Leveissä levyissä on 40 % aiempaa enemmän suoristuspintaa ja ne suoristavat enemmän hiuksia kerralla, jolloin käsittelyaika lyhenee.
Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
4.0
5:stä
23
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Anna7000
04/09/2014
Danmark
Kan kun anbefales
Super hurtig ekspedition, holder det som er lovet kan kun anbefales sparer masser af tid for glatte langt hår, hår bliver ikke elektrisk. Smart funktion med temperatur den kan reguleres trin efter trin, venlig og forståeligt brugervejledning. Jeg ville kalde det must have når man i farten skal ser godt ude uden bruge masser af tid. Tak Philips det er rigtig god værktøj til os travle kvinder som ville ikke se kedelig ude i hverdagen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Glattejern
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Glattejern
mariapi
26/04/2020
Ελλάδα
τελεια ισιωτικη....
τελεια ισιωτικη..... μοναδικη κ πολλη πολλη καλη....
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό
Käyttöpäivä 2018-04-26
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό
Käyttöpäivä 2018-04-26
Vickyth
31/12/2018
Ελλάδα
Απίστευτη ισιωτική με ωραία χαρακτηριστικά.
Είναι απλά φανταστική την λάτρεψα από την πρώτη τούφα που ίσιωσα. Είναι πολλή δυνατή τα μαλλιά μου είναι πολυ σγουρά και αρκετά μακρια με το πρώτο πέρασμα η τούφα ήταν καρφί. Καταπληκτική.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό