Ik heb deze stijltang nu al enige tijd (ong. 3 jaar) en hij blijft het goed doen. Ik heb andere ervaringen met andere merkstijltangen waarbij het snoer door het opbergen op een gegeven moment ging scheuren maar dat is bij deze niet zo. Het verschil met/zonder ionische platen merk ik niet maar dat de hitte instelbaar is, vind ik prettig. Het enige dat ik merk is dat de automatische sluiting (waardoor de platen op elkaar staan) op een gegeven moment versleten is. Je kunt hem desondanks wel blijven opbergen in de handige opbergtas die erbij zit.