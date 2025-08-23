2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Keratiinia sisältävät levyt
Värähtelevät levyt
Ionic Care
230 °C:n ammattimainen lämpö
Keratiinia sisältävät keraamiset levyt liukuvat pehmeästi hiusten läpi ja antavat hiuksille kiiltävän pinnan.
Kevyesti värähtelevät levyt levittävät hiukset tasaisesti, jotta kaikkien hiusten muotoilutulos on optimaalinen.
Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
4.5
5:stä
37
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Libra839
23/08/2025
United Kingdom
Efsane bir ürün
Bu ürünün durdurulmasına üzüldüm, çok memnunum çeyizim için yanlış hatırlamıyorsam 2012 yıllında almıştık ve hala çalışıyor durumda kullanıyorum aynı performans ile harika bir ürün 13 yıldır kullanmaktayım siz düşünün iyiki almışım diyorum…
Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener
Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener
Eve4
30/12/2024
United Kingdom
Best of the best
I'm sad to see it is discontinued, however, i think mine will outlive me (i got it in 2015, its working perfectly to this day). Not even a dyson stands a chance against this thing. I always get compliments about my hair and everyone thinks its naturaly straight, i tell everyone that this is my secret weapon.
Edut
Works perfect, hair looks and stays straightened.
Haitat
No cons
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener
Beatrise
15/10/2011
United Kingdom
Just amazing.
Easy to use. My hair is very damaged, so I need to be careful with straightening, but with this product they are so silky! :) It is great for making curls as well, becouse of round edges. One minus: sometimes when straightening my hair I accidentaly press heating buttons. But not very often. And I use this product around a year. It is great!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener