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  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
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  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
  • Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely

Tuotanto lopetettu

PrestigeSuoristin

HP8361/00

4.5
| (37) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta
Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely
Philipsin Prestige-suoristimella hoidat ja muotoilet hiuksesi keratiinia sisältävillä keraamisilla levyillä ja ionikäsittelyllä. Saat optimaaliset tulokset ja kiiltävät hiukset kevyesti värähtelevillä levyillä
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Terveen näköiset hiukset ja hoitokäsittely

  • Keratiinia sisältävät levyt

  • Värähtelevät levyt

  • Ionic Care

  • 230 °C:n ammattimainen lämpö

Keratiinia sisältävät keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keratiinia sisältävät keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keratiinia sisältävät keraamiset levyt liukuvat pehmeästi hiusten läpi ja antavat hiuksille kiiltävän pinnan.

Kevyesti värähtelevät levyt takaavat optimaaliset muotoilutulokset

Kevyesti värähtelevät levyt takaavat optimaaliset muotoilutulokset

Kevyesti värähtelevät levyt levittävät hiukset tasaisesti, jotta kaikkien hiusten muotoilutulos on optimaalinen.

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

37

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

23/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Efsane bir ürün

Bu ürünün durdurulmasına üzüldüm, çok memnunum çeyizim için yanlış hatırlamıyorsam 2012 yıllında almıştık ve hala çalışıyor durumda kullanıyorum aynı performans ile harika bir ürün 13 yıldır kullanmaktayım siz düşünün iyiki almışım diyorum…

Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener

Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener

30/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Best of the best

I'm sad to see it is discontinued, however, i think mine will outlive me (i got it in 2015, its working perfectly to this day). Not even a dyson stands a chance against this thing. I always get compliments about my hair and everyone thinks its naturaly straight, i tell everyone that this is my secret weapon.

Edut

Works perfect, hair looks and stays straightened.

Haitat

No cons

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener

15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Just amazing.

Easy to use. My hair is very damaged, so I need to be careful with straightening, but with this product they are so silky! :) It is great for making curls as well, becouse of round edges. One minus: sometimes when straightening my hair I accidentaly press heating buttons. But not very often. And I use this product around a year. It is great!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8361/07 Straightener

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